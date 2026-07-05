Vì sao show thực cảnh nhập vai tái hiện 4.000 năm lịch sử gây sốt?

(VTC News) -

Sau buổi công chiếu sớm, show diễn thực cảnh - sân khấu nhập vai Đất nước Thiên Hùng Ca nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô dàn dựng và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch mới, góp phần quảng bá lịch sử và bản sắc Việt Nam đến công chúng trong nước cũng như quốc tế.

Show diễn thực cảnh - sân khấu nhập vai Đất nước Thiên Hùng Ca đang gây sốt sau buổi công chiếu sớm.

Đất nước Thiên Hùng Ca được xây dựng như đại sử thi sân khấu nhập vai (Immersive Theatre), tái hiện hành trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc qua 6 chương: Long Tiên Kỳ Duyên, Hùng Vương Dựng Nước, Giang Sơn Vững Bền, Vương Triều Hưng Thịnh, Sao Vàng Dẫn Lối và Quê Hương Hạnh Phúc.

Trong thời lượng 75 phút, khán giả được dẫn dắt từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương, chiến thắng Bạch Đằng đến những lát cắt về khát vọng vươn lên của Việt Nam hôm nay.

Khác với sân khấu truyền thống, chương trình được dàn dựng theo mô hình Immersive Theatre - xu hướng nghệ thuật đang phát triển mạnh trên thế giới. Khán giả không chỉ ngồi xem mà còn trở thành một phần của câu chuyện khi được đặt giữa không gian trình diễn panorama với hiệu ứng đa tầng, âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiện đại.

Người xem choáng ngợp với công nghệ trình diễn hiện đại với nhiều tầng sân khấu, màn hình LED Panorama, hologram, mapping, laser.

Theo đơn vị sản xuất, hơn 100 nghệ sĩ cùng ê-kíp dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện để hoàn thiện tác phẩm. Chương trình kết hợp 12 công nghệ trình diễn hiện đại trong cùng một không gian nhà hát như sân khấu cơ khí đa tầng, sân khấu nước, màn hình LED Panorama, hologram, mapping, laser, trình diễn trên không cùng nhiều hiệu ứng đặc biệt, tạo nên những đại cảnh quy mô lớn và trải nghiệm đa giác quan.

Sau suất diễn đầu tiên, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật và văn hóa bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô cũng như cách kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Tiến sĩ Lê Quốc Vinh cho biết ông đặc biệt ấn tượng với nhịp độ của chương trình và một số đại cảnh được dàn dựng công phu.

"Thật sự thì cảm xúc biến chuyển rất nhanh. Lâu lắm rồi tôi mới xem được một show diễn với tốc độ cao như thế. Tuy nhiên những cảm xúc đấy nhiều lúc cũng sẽ lắng đọng lại một vài hình ảnh nhất định. Ví dụ như đại cảnh chiến đấu trên sông Bạch Đằng là hình ảnh rất đẹp, hay cảnh dòng lúa, thóc rơi từ trên giữa căn phòng, đó là cảnh gây ấn tượng rất mạnh", chuyên gia chia sẻ.

Các nghệ sĩ thực hiện những màn trình diễn kỹ thuật trên không, kết hợp ngôn ngữ múa, xiếc và hiệu ứng sân khấu để tái hiện những lát cắt giàu cảm xúc.

Ở góc nhìn của một khán giả và người làm truyền hình, nhà báo Diễm Quỳnh cho rằng chương trình không chỉ dành cho khán giả trong nước mà còn có tiềm năng trở thành điểm đến của du khách quốc tế.

"Về phần bố trí kết cấu cũng như tên của chương trình, nó có mục tiêu rất lớn là gói ghém cả lịch sử Việt Nam từ những huyền sử rồng tiên cho đến những trận chiến thắng quân thù, rồi cả những nét đẹp về văn hóa âm nhạc, cả những dân tộc rất đặc biệt ví dụ như những điệu múa Chăm, Khmer. Tôi nghĩ người xây dựng kịch bản này đã mong muốn đưa hết những gì mình yêu nhất để nói về Việt Nam. Vậy nên nếu tôi có bạn tháng sau đến Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu xem chương trình này", nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ.

Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Công Cường đánh giá cao cả yếu tố nghệ thuật lẫn công nghệ trình diễn của chương trình: "Chúng ta nhìn thấy tất cả sự hiện đại, tinh hoa nhất của đất nước Việt Nam hội tụ trong show diễn... So với các nhà hát và show diễn trên thế giới, chương trình này của Vinpearl không thua kém bất kỳ show nào chúng tôi đã xem".

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, nhiều chuyên gia cho rằng Đất Nước Thiên Hùng Ca còn mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong đại cảnh cuối chương trình, khép lại hành trình nghệ thuật bằng thông điệp về khát vọng, niềm tự hào và sức mạnh dân tộc.

Theo Tiến sĩ Lê Quốc Vinh, một show diễn văn hóa không nên chỉ dừng ở việc bán vé mà cần phát triển thành một hệ sinh thái sản phẩm có khả năng lan tỏa lâu dài. "Ngày nay các quốc gia không chỉ chinh phục thế giới bằng sức mạnh kinh tế hay quân sự, mà bằng việc thu hút sự yêu mến. Nghệ thuật, văn hóa và mở rộng ra là công nghiệp văn hóa chính là vũ khí tối thượng", Tiến sĩ Lê Quốc Vinh nói thêm.

Ông cũng kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục được phát triển thành các sản phẩm sở hữu trí tuệ, sản phẩm phái sinh và những trải nghiệm mới để thu hút du khách quay trở lại nhiều lần.

Đất Nước Thiên Hùng Ca sẽ công diễn từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên). Chương trình diễn vào các tối từ thứ Năm đến Chủ nhật, khung giờ 19h30 - 20h45. Nhà hát có sức chứa gần 1.500 chỗ ngồi, với ba hạng vé từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng tùy khu vực và ngày diễn.