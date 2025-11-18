Đóng

Trải nghiệm công nghệ XGSPON nâng tốc độ truyền tải Internet lên 10 lần

(VTC News) -

VNPT cung cấp công nghệ XGSPON hỗ trợ doanh nghiệp truy cập Internet với tốc độ lên đến 10Gbps.

Minh Hoàn
