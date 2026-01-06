Tổng thống Venezuela nói gì trong phiên toà đầu tiên trên đất Mỹ?

(VTC News) -

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/1 đã có mặt tại Tòa án Liên bang ở New York dự phiên tòa sơ thẩm. Ông tuyên bố “vô tội”, đồng thời khẳng định vẫn là Tổng thống Venezuela.

“Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người đàn ông tử tế. Tôi vẫn là tổng thống của đất nước mình”, ông Maduro nói những lời đầu tiên tại toà. Tuy nhiên, thẩm phán đã ngắt lời, cho biết sẽ có thời điểm thích hợp hơn để bị cáo đưa ra những phát biểu dài hơn trong quá trình tố tụng.

Bà Cilia Flores cũng tự xưng là “đệ nhất phu nhân của Venezuela” trước tòa, song nhanh chóng bị thẩm phán chặn lại với lý do tương tự.

Trước đó, phía Mỹ truy tố ông Maduro với hàng loạt cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí trái phép.

Theo cáo trạng của Mỹ, ông Maduro bị cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia, có liên hệ với các tổ chức vũ trang và tội phạm như băng đảng Sinaloa và Zetas của Mexico, lực lượng FARC tại Colombia và băng Tren de Aragua của Venezuela. Theo phía công tố, đường dây này đã tuồn hàng nghìn tấn ma túy vào Mỹ trong nhiều năm, gây ra những tác động nghiêm trọng về an ninh và xã hội.

Ông Maduro trên đường được đưa đến tòa. (Ảnh: Reuters)

Ông phải đối mặt với bốn tội danh hình sự, gồm khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy, tàng trữ súng máy và thiết bị nổ. Từ lâu, ông Maduro luôn bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đó chỉ là cái cớ để Mỹ can thiệp và nhắm tới trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Ngoài ông Maduro và vợ, bốn người khác cũng bị truy tố. Trong đó có con trai của họ là Nicolas Maduro Guerra - một nghị sĩ Venezuela.

Theo quy định của pháp luật Mỹ, các tội danh mà ông Nicolas Maduro cùng những cá nhân liên quan đang bị truy tố có thể bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Sau phiên điều trần, ông Maduro được áp giải từ trại giam ở Brooklyn tới Tòa án Manhattan bằng trực thăng và rời khỏi khu vực xét xử trong đoàn xe hộ tống dưới sự kiểm soát an ninh đặc biệt nghiêm ngặt.

Trong khi đó, tại thủ đô Caracas, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời Venezuela, bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Maduro.

“Tôi đến đây với nỗi đau thắt lòng trước việc hai người hùng của chúng ta bị bắt cóc và giam giữ làm con tin”, bà phát biểu. Bà đồng thời cam kết sẽ lèo lái đất nước vượt qua “giai đoạn đầy thử thách này”.