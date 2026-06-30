TP.HCM tổ chức cuộc thi sáng tạo, điều khiển UAV cho học sinh, sinh viên

(VTC News) -

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa phát động Cuộc thi Sáng tạo và điều khiển UAV (Drone) dành cho thanh thiếu niên năm 2026. Cuộc thi hướng đến xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu và thực hành công nghệ UAV cho học sinh, sinh viên. Đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực drone tại TP.HCM.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, những năm gần đây, UAV được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như logistics, nông nghiệp thông minh, quan trắc môi trường, quản lý đô thị, cứu hộ cứu nạn và nhiều ngành kinh tế - kỹ thuật khác. Đây cũng là một trong những lĩnh vực trọng điểm của kinh tế tầm thấp đang được Chính phủ và TP.HCM ưu tiên phát triển.

TP.HCM tổ chức cuộc thi UAV năm 2026 cho học sinh, sinh viên. (Ảnh: Ngọc Duy)

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng giúp học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ UAV hiện đại, phát huy khả năng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành thiết bị bay không người lái. Cũng như tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, các đội thi đạt thành tích cao sẽ được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu, từng bước hình thành Đội tuyển Drone Soccer TP.HCM để tham dự các giải đấu quốc tế.

Nội dung thi được chia thành ba bảng. Trong đó, bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT với nội dung thi đấu Drone Soccer - môn thể thao công nghệ do Liên đoàn Hiệp hội Drone Soccer Quốc tế (FIDA) phát triển. Các đội sử dụng drone dạng cầu có khung bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi đấu.

Ở bảng C, sinh viên và thanh niên sẽ thiết kế, chế tạo và vận hành UAV thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban tổ chức trên sa hình. Bài thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả kỹ thuật và mức độ an toàn. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 30/8/2026.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ huy động các chuyên gia, giảng viên, doanh nghiệp và đơn vị chuyên môn tham gia hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn và chấm thi nhằm bảo đảm tính khách quan, an toàn và đúng tiêu chuẩn chuyên môn.

Theo ban tổ chức, ngoài việc tạo sân chơi khoa học - công nghệ, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và STEM Drone trong nhà trường, giúp học sinh, sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu và làm việc nhóm.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hình thành cộng đồng nghiên cứu UAV, phát hiện và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tầm thấp của TP.HCM trong giai đoạn mới.