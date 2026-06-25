(VTC News) -

Điện Biên kế hoạch triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các dịch vụ ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp, logistics, y tế và đo đạc bản đồ số, với khoảng 6.000 chuyến bay dự kiến từ nay đến hết tháng 5/2027.

Điện Biên thử nghiệm 6.000 chuyến bay UAV phục vụ nông nghiệp và y tế. (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND do UBND tỉnh Điện Biên ban hành ngày 23/6, chương trình thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế tầm thấp, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách cho lĩnh vực mới này.

Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên được giao chủ trì triển khai đề án. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là đơn vị tổ chức vận hành thử nghiệm, trong khi Tập đoàn FPT cùng các doanh nghiệp sản xuất UAV tham gia cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị bay và hệ thống điều khiển.

Theo kế hoạch, chương trình tập trung vào bốn lĩnh vực gồm nông nghiệp, logistics, y tế và đo đạc bản đồ số.

UAV sẽ được sử dụng để vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, thuốc men, mẫu xét nghiệm và hàng hóa thiết yếu; hỗ trợ gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, giám sát cây trồng; đồng thời khảo sát địa hình, xây dựng bản đồ số và mô hình địa hình số.

Tỉnh đặt mục tiêu thực hiện khoảng 6.000 chuyến bay trong thời gian thử nghiệm, với tỷ lệ an toàn trên 99%. Bên cạnh đó, Điện Biên sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hoạt động bay, giám sát hành trình, lập bản đồ số và mô hình địa hình số tại các khu vực triển khai.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các điểm thử nghiệm bao gồm vùng chè tại xã Sính Phình, vùng cà phê Mường Ảng, vùng mắc ca Tuần Giáo và khu vực sản xuất lúa tại Thanh Nưa.

Ở lĩnh vực y tế, tỉnh dự kiến thiết lập mạng lưới vận chuyển khẩn cấp bằng UAV kết nối Trung tâm Y tế Mường Ảng với một số trạm y tế xã để vận chuyển thuốc, vật tư y tế và mẫu bệnh phẩm.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, mọi hoạt động bay trong chương trình thử nghiệm phải được đăng ký, thẩm định và cấp phép theo quy định hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, quản lý vùng trời, an toàn bay, tần số vô tuyến điện và an toàn thông tin.

Trong giai đoạn đầu, việc cấp phép bay sẽ được thực hiện theo từng tháng để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi xem xét mở rộng phạm vi triển khai.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng mô hình sandbox sẽ tạo ra dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng tổ chức vận hành và quản lý rủi ro, từ đó góp phần hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Việt Nam trong thời gian tới.