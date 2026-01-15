TP.HCM muốn rút ngắn thời gian xây Khu thể thao Rạch Chiếc trong 5 năm

(VTC News) -

Sau hơn 30 năm quy hoạch, dự án Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Khu thể thao Rạch Chiếc) rộng gần 187ha, tổng vốn hơn 145.600 tỷ đồng được khởi công sáng nay 15/1.

Toàn bộ Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch tại phường Bình Trưng, nằm ven sông Rạch Chiếc, ngay nút giao quan trọng tiếp giáp nhiều trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, như đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, tạo lợi thế lớn về kết nối giao thông và phát triển đô thị.

Đặc biệt, bên cạnh khu liên hợp thể thao này là nhiều khu đô thị lớn đang phát triển như Saigon Sports City, The Global City. Khu thể thao này được kỳ vọng là địa điểm thu hút, tổ chức SEA Games, Asiad, Olympic khu vực, đào tạo vận động viên đỉnh cao, hình thành trung tâm thể thao mới phía Đông TP.HCM.

Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn SunGroup) làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng BT. Cụ thể là hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Cơ chế thanh toán là nhà đầu tư tự huy động 100% vốn xây dựng. TP.HCM sẽ hoàn vốn bằng quỹ đất khoảng 360 ha tại 4 khu vực khác nhau, thay vì chi trả bằng ngân sách.

Khu thể thao Rạch Chiếc được quy hoạch như một quần thể thể thao đa chức năng, đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động trung tâm xây dựng trên 24ha, quy mô lên tới 70.000 chỗ ngồi, có mái che đóng mở tự động và hệ thống điều hoà nhiệt độ hiện đại bậc nhất hiện nay, với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Đây cũng là hạng mục then chốt của dự án.

Sau 30 năm chờ đợi, Khu thể thao Rạch Chiếc được khởi công sáng nay 15/1.

Nhà đầu tư khẳng định Rạch Chiếc có quy mô và công nghệ vượt trội so với các sân vận động có mái che trong khu vực như Kai Tak (Hong Kong, Trung Quốc) 50.000 chỗ hay sân vận động quốc gia Singapore 55.000 chỗ.

Bên cạnh sân vận động trung tâm là các hạng mục nhà thi đấu và trung tâm thể thao trong nhà hiện đại. Như nhà thi đấu và biểu diễn đa năng có quy mô 10 ha, sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi, phục vụ các môn thể thao trong nhà, biểu diễn nghệ thuật, chương trình giải trí và sự kiện tổng hợp.

Trung tâm thể thao đa năng quy mô 5.000 - 10.000 chỗ đáp ứng nhu cầu thi đấu nhiều bộ môn, huấn luyện và các sự kiện thể thao phong trào.

Trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế cho các bộ môn bơi lội, nhảy cầu, bóng nước. Trung tâm thể thao quần vợt phục vụ thi đấu, đào tạo và tổ chức các giải chuyên nghiệp. Và Trung tâm huấn luyện, tập huấn chuyên cho công tác huấn luyện, chuẩn bị thi đấu và các sân phụ trợ.

Ngoài ra, dự án còn có khu tổ hợp thể thao cộng đồng và khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên và y tế thể thao và một trung tâm hội nghị 10.000 chỗ.

Khu thể thao Rạch Chiếc dự kiến hoàn thành trong 5 năm.

Dự án còn dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị như công viên, quảng trường, khu thương mại - dịch vụ, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế sự kiện, kinh tế đêm, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch tới TP.HCM.

Dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, TP.HCM và nhà đầu tư quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu liên hợp xuống khoảng 5 năm.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn SunGroup.

Khi hoàn thành, Rạch Chiếc không chỉ là trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic mà còn là đòn bẩy kinh tế cho khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn SunGroup cam kết doanh nghiệp huy động cao nhất các nguồn lực, kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhanh chóng đưa các dự án về đích.

Khu thể thao Rạch Chiếc được xây dựng tại khu vực có vị trí đặc biệt, tiếp giáp các công trình, dự án trọng điểm và khu đô thị hiện đại phía đông TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc là dự án có quy mô đầu tư lớn, thời gian triển khai dài hạn và mang tầm vóc chiến lược đặc biệt.

Đây không chỉ là một công trình thể thao đơn thuần mà là một tổ hợp đa chức năng tích hợp thể thao, văn hóa, dịch vụ, không gian công cộng và các thiết chế đô thị hiện đại, gắn trực tiếp với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của TP.HCM.

Thành phố hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng GRDP.

Trước đó, UBND phường Bình Trưng đã công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng và được mong chờ nhất tại TP.HCM sau hơn 30 năm "ngủ quên".