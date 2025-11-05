TP.HCM khuyến cáo người dân không mua thực phẩm giảm cân của Ngân collagen

(VTC News) -

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân do cá nhân có tên “Ngân Collagen” quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 22/10/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn số 2119/ATTP-NĐTT yêu cầu phối hợp kiểm tra, giám sát các sản phẩm thực phẩm, trong đó có đề cập đến loạt sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo trực tuyến, gồm kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus và một số sản phẩm khác.

Các sản phẩm của Ngân Collagen được khuyến cáo không sử dụng.

Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+ và Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc “Kẹo táo”, ghi Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì) cho đến khi có kết quả kiểm tra, xác minh chính thức.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân cảnh giác với các sản phẩm quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, không rõ nguồn gốc hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Cùng ngày, nhiều phòng Văn hóa - Xã hội tại các phường trên địa bàn TP.HCM đã phát thông báo cảnh báo rộng rãi, khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm từng cảnh báo người tiêu dùng không tin vào quảng cáo sai sự thật về sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen, vì việc sử dụng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thiệt hại kinh tế.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, các sản phẩm N-Collagen vi phạm quy định pháp luật khi phóng đại công dụng, dùng hình ảnh và lời chứng thực sai sự thật.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến nghị người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm giảm cân được cấp phép lưu hành, có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng và được phân phối qua kênh chính thống.