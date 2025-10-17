TP.HCM chốt 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026

(VTC News) -

Ngày 17/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, chủ trương của thành phố là giữ ổn định môn thi, cấu trúc đề tuyển sinh lớp 10.

Cụ thể, năm 2026, TP.HCM tiếp tục lựa chọn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ là 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM nhiều năm qua, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) đều tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập với 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Sau khi ba địa phương hợp nhất, việc thống nhất hình thức thi được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và các trường trong công tác tuyển sinh.

TP.HCM công bố 3 môn thi lớp 10 công lập sớm nhất cả nước.

Theo Sở này, yêu cầu về năng lực và cấp độ tư duy của đề thi có thể sẽ được công bố ngay trong tháng này để giáo viên các trường chủ động xây dựng chương trình ôn tập phù hợp. Riêng với một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, học sinh sẽ được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ 3 sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31/3 hàng năm.

Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM là địa phương đầu tiên hoàn tất kế hoạch thống nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập. Thành phố hiện có khoảng 2,5 triệu học sinh, đông nhất cả nước.

Riêng bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó bốn trường chuyên trực thuộc Sở gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn và Hùng Vương.