TP.HCM chi gần 450 tỷ nâng cấp hơn 91km vỉa hè

Thông tin trên được ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo định kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội thành phố, chiều 4/12.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, sau nhiều năm khai thác, vỉa hè tại nhiều tuyến đường, đặc biệt ở khu vực trung tâm, đã xuống cấp, cần được sửa chữa đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ và cải thiện mỹ quan đô thị.

Từ đầu năm 2025, UBND các quận cũ đã triển khai cải tạo, chỉnh trang vỉa hè với mục tiêu chính là nâng mức độ an toàn cho người đi bộ, chỉnh trang đô thị, phục vụ du lịch và tạo kết nối đồng bộ với tuyến Metro số 1.

Sở Xây dựng cho biết việc cải tạo mang lại hiệu quả rõ rệt trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và góp phần tăng cường mỹ quan đô thị, đồng thời nhận được sự đồng thuận của người dân.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố đã và đang triển khai chỉnh trang trên 91 tuyến vỉa hè, tổng chiều dài khoảng 91,7 km, với kinh phí dự kiến 442 tỷ đồng. Nhiều tuyến đã hoàn thành, một số khác cơ bản hoàn thiện và tiếp tục được triển khai trong năm 2026, bao gồm cả các công trình chuyển tiếp từ năm 2025.

Cụ thể, tại khu vực Quận 1 cũ, có các tuyến: Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Nguyễn An Ninh, Lưu Văn Lang, Tôn Thất Đạm, Nguyễn Công Trứ, Mạc Đĩnh Chi, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Văn Thủ, Trần Cao Vân, Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Thị Minh Khai, Cô Bắc, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, Ngô Đức Kế, Nguyễn Trung Trực và một số tuyến lân cận.

Tại Quận 5 cũ, chỉnh trang các tuyến: Triệu Quang Phục, Mạc Thiên Tích, Ngô Quyền, Lương Nhữ Học, Nghĩa Thục, Nhiêu Tâm, Phú Giáo, Nguyễn Kim, Võ Văn Kiệt, Châu Văn Liêm, Đỗ Ngọc Thạnh, Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Bình Trọng, Nguyễn Văn Cừ, Trần Nhân Tôn và Hùng Vương đang được chỉnh trang.

Ở Quận 6 cũ, chỉnh trang các tuyến: Kinh Dương Vương, Đặng Nguyên Cẩn, An Dương Vương, Hậu Giang, Hồng Bàng, Chu Văn An, Phạm Văn Chí và Nguyễn Văn Luông được cải tạo.

Quận 12 cũ triển khai trên các tuyến: Trường Chinh, Dương Thị Mười, Hà Huy Giáp và Nguyễn Ảnh Thủ. Quận Phú Nhuận thực hiện tại Huỳnh Văn Bánh, Phan Xích Long, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Đậu và Trương Quốc Dung.

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2026, các đơn vị tiếp tục rà soát và thực hiện các tuyến còn lại nhằm đảm bảo sự đồng bộ hệ thống vỉa hè trên toàn thành phố.

Liên quan công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, UBND TP đã ban hành Quyết định 2828 ngày 19/11/2025 bãi bỏ Quyết định 32/2023 về quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Hiện việc quản lý được thực hiện theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165/2024 của Chính phủ. Việc thu phí tiếp tục áp dụng theo các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Sở Xây dựng đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất chủ trương ban hành Nghị quyết mới thay thế, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét sửa đổi các nghị định liên quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo phù hợp thực tế và yêu cầu quản lý vỉa hè tại TP.HCM.