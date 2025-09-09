+
++
TP.HCM: Đề xuất lắp camera giám sát 'điểm nóng' vỉa hè, có dẹp được hàng rong?
(VTC News) -
Đề xuất lắp camera giám sát 24/7, nhưng liệu TP.HCM có giải quyết tận gốc tình trạng buôn bán hàng rong.
NHƯ THUÝ
Tin mới
Cao thủ đại nội cuối cùng của triều Thanh vang danh với Bát Quái Chưởng
07:01 09/09/2025
Võ Thuật
Rác đổ như thác khi cửa mở nhà bà lão, chính quyền cử 40 người tới dọn 2 ngày
07:00 09/09/2025
Chuyện bốn phương
Uống nước gừng sả cơ thể có thay đổi bất ngờ gì?
07:00 09/09/2025
Tư vấn
07:00 09/09/2025
VTC NEWS TV
Tin mới nhất đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới
06:58 09/09/2025
Thời tiết
Nam NSƯT là giọng đọc huyền thoại VTV, từng đóng phi công trong 'Vùng trời'
06:43 09/09/2025
Sao Việt
Từ Tiếng Việt đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể tìm ra đáp án
06:36 09/09/2025
Hỏi - Đáp
Cá heo, sư tử biển trở thành vũ khí bí mật trong Chiến tranh Lạnh thế nào?
06:30 09/09/2025
Tư liệu
Chuyên gia: Rất nguy hiểm nếu mua vàng lúc này
06:30 09/09/2025
Thị trường
Vì sao một số phích cắm điện có ba chấu?
06:30 09/09/2025
Chuyện bốn phương
Hơn 100m đường ven sông bị sạt lở 'hở hàm ếch', dân lo lắng trước mùa mưa lũ
06:30 09/09/2025
Đời sống
Giá vàng hôm nay 9/9: Thế giới tăng mạnh, trong nước giảm
06:29 09/09/2025
Tin giá vàng
Ưu và nhược điểm của nhà lệch tầng
06:19 09/09/2025
Bất động sản
Cách tra hóa đơn tiền điện nhanh và chính xác nhất
06:15 09/09/2025
Thị trường
Giá xăng dầu hôm nay 9/9: Tăng trở lại
06:01 09/09/2025
Thị trường
Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại An Giang
23:59 08/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Đồng Nai
23:57 08/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Đồng Tháp
23:53 08/09/2025
Cần biết
Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Trung Sơn
22:55 08/09/2025
Tin nóng
Vụ án ‘gà lôi trắng’: Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9
22:48 08/09/2025
Pháp đình
Công an Đắk Lắk đề nghị truy tặng Liệt sỹ cho Thiếu tá hy sinh khi làm nhiệm vụ
22:34 08/09/2025
Tin tức 24h qua
Hiện tượng bùn trào tái diễn tại vị trí thi công metro Nhổn – Ga Hà Nội
22:29 08/09/2025
VTC NEWS TV
80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam: Hành trình tự hào cùng dân tộc
21:41 08/09/2025
VTC NEWS TV
Công an điều tra vụ bé trai bị cha đá, đạp dã man ở Lâm Đồng
21:35 08/09/2025
Tin nóng
Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự trình đại hội đảng bộ 6 tỉnh
21:07 08/09/2025
Tin nóng
Hà Nội: Bùn nhão phun cao nửa mét trên phố Giang Văn Minh
21:01 08/09/2025
Tin nóng
Đặc vụ Mỹ tràn vào nhà máy Hyundai, hàng trăm người Hàn Quốc bị bắt giữ
20:54 08/09/2025
VTC NEWS TV
Từ ngày 9/9, thanh tra toàn bộ tổ chức tín dụng kinh doanh vàng
20:48 08/09/2025
VTC NEWS TV
Từ 9/9 xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc
20:48 08/09/2025
Tin nóng
Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cướp: Người chủ 88 tuổi bị thương nặng
20:40 08/09/2025
VTC NEWS TV