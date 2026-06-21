(VTC News) -

Dưới đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và học phí của 5 trường đại học đào tạo ngành Thiết kế đồ họa hàng đầu tại Hà Nội, bạn có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mùa tuyển sinh năm nay:

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Muốn theo đuổi ngành Thiết kế đồ họa, bạn có thể cân nhắc và lựa chọn theo học tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - đây là một trong những ngôi trường hàng đầu về đào tạo nhóm ngành thiết kế tại Việt Nam.

Top 5 trường đào tạo ngành Thiết kế đồ họa chất lượng tại Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Năm 2025, điểm chuẩn ngành Thiết kế đồ họa của trường lấy 24 điểm (thang điểm 30) với tổ hợp H00 (Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) và H02 (Toán, vẽ hình họa mỹ thuật và vẽ trang trí màu)

Năm 2026, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dự kiến tuyển 3.590 chỉ tiêu, tăng gần 400 so với năm ngoái, thêm tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và bỏ xét Toán, Văn, Công nghệ.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức chính: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu, và Xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển. Năm học 2025 - 2026, nhà trường áp dụng mức học phí chương trình đào tạo đại trà dao động từ 16,9 - 18,5 triệu đông/năm học.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Điểm trúng tuyển cao nhất vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025 là ngành Thiết kế đồ họa với 24,26 điểm. Ngành Gốm lấy điểm chuẩn thấp nhất là 22,54 điểm. Trường chỉ sử dụng duy nhất 1 phương thức xét tuyển là xét học bạ kết hợp với điểm thi năng khiếu.

Cụ thể, lấy kết quả trung bình 5 kỳ học bậc THPT (trừ kỳ II lớp 12) môn Toán hoặc Văn kết hợp với điểm thi năng khiếu. Phần thi tuyển năng khiếu thí sinh bắt buộc phải thi hai môn năng khiếu Bố cục màu (NK1) và Hình họa (NK2) do nhà trường tổ chức. Thí sinh chọn một trong hai tổ hợp H00 (Văn -NK1-NK2) hoặc H07 (Toán-NK1-NK2).

Trường Đại học Mở Hà Nội

Năm ngoái, trường Đại học Mở Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động 17,03 - 25,17 điểm. Trong đó, ngành Thiết kế đồ hòa lấy 21,85 - 24,72 điểm tùy vào từng phương thức xét tuyển.

Năm này, trường tuyển sinh với tổng 4.255 chỉ tiêu (ngành Thiết kế đồ họa tuyển 160 chỉ tiêu). Trường sử dụng các phương thức xét tuyển sau:

Xét kết quả tốt nghiệp THPT (100)

Xét học bạ THPT (200)

Xét kết quả bài thi đánh giá tư duy (TSA) và đánh giá năng lực (HSA) (402)

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (301)

Xét kết hợp với môn năng khiếu vẽ đối với các ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Kiến trúc (405/406)

Năm ngoái, học phí của trường Đại học Mở Hà Nội dao động từ 21,5 - 22,9 triệu đồng/năm học.

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2025, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 22,13 - 28,19 điểm. Ngành Thiết kế công nghiệp và Đồ họa lấy 24,20 điểm.

Năm 2026, trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước theo các phương thức xét tuyển sau:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt ngưỡng đầu vào do nhà trường quy định

Xét kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (HSA) đạt ngưỡng đầu vào do nhà trường quy định

Xét kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt ngưỡng đầu vào do nhà trường quy định

Mức học phí của trường ở năm học tới dao động từ: 38 - 44 triệu đồng/năm học. Ngành Thiết kế công nghiệp và đồ họa có mức học phí 38 triệu đồng/năm học.

Đại học FPT

Năm ngoái, trường Đại học FPT lấy điểm chuẩn hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THP theo tổ hợp linh hoạt là 18,5, và 17 đối với thế hệ 1 (người đầu tiên trong gia đình gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột học đại học).

Năm 2026, trường sử dụng phương thức xét kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập THPT, nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh và mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo đại học gắn với thực tiễn.

Học phí của trường dao động từ 15,48 - 31,6 triệu đồng/kỳ học tùy từng ngành học và khu vực. Ngành Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số có mức học phí 22,12 - 31,6 triệu đồng/kỳ học (tùy từng khu vực).

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Từ ngày 17/6 đến 21/6/2026 thí sinh được thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Giai đoạn này nhằm giúp thí sinh làm quen thao tác, kiểm tra thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và các dữ liệu liên quan trước khi đăng ký chính thức.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.