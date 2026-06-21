Ngắm diều khổng lồ hình độc lạ bay rợp trời Quy Nhơn

Cận cảnh dòng người đổ về chật kín phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Ghi nhận chiều 21/6, ngày đầu tiên của Lễ hội Du lịch Hè 2026 tại Gia Lai, dọc theo cung đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương... phố biển Quy Nhơn, dòng người từ khắp nơi đổ chật kín.
Dưới sức hút của các hoạt động trong lễ hội, các ngả đường dẫn ra các bãi biển đã ùn ứ người và phương tiện.
Bầu trời phố biển Quy Nhơn trở thành một bức tranh khổng lồ, sống động với hàng trăm cánh diều đủ kích cỡ, hình dáng và màu sắc.
Hàng ngàn du khách và các em nhỏ đã vây kín không gian bãi biển để check-in, ngắm nhìn những con diều no gió bay lượn trên bầu trời Quy Nhơn rực nắng.
Từ những chú bạch tuộc khổng lồ, cá voi xanh lượn lờ giữa "biển trời" đến những cánh diều truyền thống mang đậm nét văn hóa Việt, tất cả đã tạo nên một màn trình diễn thị giác mãn nhãn thu hút du khách.
Sự kiện diễn ra trong dịp hè 2026 nên những em nhỏ được gia đình đưa đến nghỉ ngơi, du lịch và trải nghiệm tại phố biển Quy nhơn tỏ ra thích thú, reo hò.
Chị Nguyễn Hà My (34 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 mình đến với phố biển Quy Nhơn, lần này chị và gia đình thực sự bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp và không khí náo nhiệt ở đây.
"Lần trước tôi vào Quy Nhơn là ngày thường nên tôi có những trải nghiệm yên bình, lần này lại đúng dịp Lễ hội hè 2026 đông vui, nhộn nhịp khủng khiếp. Lần này gia đình mình trải nghiệm hết mình luôn, bõ công bay vào đây", chị Hà My cho biết.
Được biết, Lễ hội Du lịch hè với chủ đề "Gia Lai chào hè năm 2026" đã chính thức khai mạc đêm 20,6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.
Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.