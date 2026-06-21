Ngắm diều khổng lồ hình độc lạ bay rợp trời Quy Nhơn

"Lần trước tôi vào Quy Nhơn là ngày thường nên tôi có những trải nghiệm yên bình, lần này lại đúng dịp Lễ hội hè 2026 đông vui, nhộn nhịp khủng khiếp. Lần này gia đình mình trải nghiệm hết mình luôn, bõ công bay vào đây", chị Hà My cho biết.