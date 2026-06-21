Nét bình yên của làng chài Bãi Xếp bên bờ biển Quy Nhơn

Làng chài đẹp như tranh vẽ bên vách núi và chân sóng biển Quy Nhơn.
Nằm cạnh tuyến Quốc lộ ven biển 1D nối hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, làng chài Bãi Xếp (phường Quy Nhơn Nam) mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và mộc mạc.
Làng chài Bãi Xếp thu hút du khách bằng vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc và nhịp sống bình lặng của một làng chài đúng nghĩa.
Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà ngói đỏ xen lẫn rêu phong ở làng chài Bãi Xếp nép mình bên vách núi, nhìn thẳng ra chân sóng đẹp như bức tranh.
Bãi biển của làng chài không quá dài nhưng sở hữu bờ cát vàng mịn màng cùng những rặng đá đen nhấp nhô.
Sức hút lớn nhất của Bãi Xếp không chỉ đến từ cảnh sắc, mà từ chính "hơi thở" bình yên trong đời sống thường nhật của hàng trăm hộ dân bản địa suốt trăm năm qua. Cuộc sống của người dân ở đây chủ yếu gắn bó với biển cả. Ngoài đánh bắt hải sản, họ còn nuôi tôm, cá ở khu vực gần bờ và các hoạt động du lịch cộng đồng.
Một ngày ở Bãi Xếp bắt đầu từ rất sớm bởi không khí lao động, tiếng động cơ ghe thuyền máy trở về sau đêm dài đánh bắt. Những nụ cười của ngư dân khi đón mẻ cá, mực, ốc... tươi rói.
Tranh thủ thời gian rảnh, phụ nữ làng chài lại may vá lưới cho kịp chồng, con đi chuyến biển mới.
Nhịp sống của người dân làng chài Bãi Xếp bình yên qua từng năm tháng. Ông Phạm Tình (68 tuổi), người dân làng chài cho biết, làng chài Bãi Xếp được chia thành 2 bãi biển, người dân địa phương gọi là bãi trước và bãi sau. Trong đó, bãi trước thường là nơi tập trung neo đậu tàu thuyền của ngư dân hành nghề khai thác thủy sản ven bờ, bãi sau để du khách trải nghiệm tắm biển, chèo SUP.
Di chuyển sâu vào làng chài Bãi Xếp là những con ngõ nhỏ quanh co, hẹp dẫn lối ra biển và những giếng nước ngọt dùng chung. Đây là nguồn cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho hơn 200 hộ dân của làng chài.
Du khách đến với Bãi Xếp thường chọn cách ngồi tĩnh lặng trong các nhà dân hay một quán cà phê nhỏ trước biển, lắng nghe tiếng sóng, hít hà vị mặn mòi của biển cả và cảm nhận sự thư thái, bình yên.
"Hè này, gia đình tôi có dịp đến với vùng đất Quy Nhơn và ghé làng chài, khung cảnh thật yên bình, rất đẹp. Người dân ở đây rất hiếu khách, mộc mạc. Nếu có dịp tôi sẽ quay lại nơi đây thêm lần nữa", anh Hồng Phong (44 tuổi, ngụ TP.HCM) nói.