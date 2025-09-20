Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng thông báo công khai lịch phiên tòa sơ thẩm

(VTC News) -

Căn cứ Thông báo thụ lý số: 09/2024/TB-TLVA ngày 14/10/2024 của Tòa án Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Lan và các bị đơn là: ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1961; CCCD số 040061002330 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/4/2021; địa chỉ thường trú tại 115 Lê Mao, khối Tân Tiến, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: Số 18 đường Lê Văn Lương, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng; SĐT:0963 186 678) và bà Trương Thị Dung (sinh năm 1962, CMND số 171603219 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngay 6/12/2007; địa chỉ thường trú tại Số 23 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở hiện nay: Số 18 đường Lê Văn Lương, phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; SĐT: 0967 501 668) đã được thụ lý và đưa ra xét xử.

Phiên tòa sơ thẩm đã hoãn lần thứ nhất vào ngày 29/8/2025.

Phiên tòa sơ thẩm tiếp theo được ấn định vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 23/9/2025, tại Hội trường xét xử dân sự - Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; tầng 2, số 374, đường Núi Thành, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng.

Đề nghị các Bị đơn nghiêm túc tham gia đúng thời gian, địa điểm để đảm bảo quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin liên hệ:

Thư ký Tòa án: Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Điện thoại: 0905486885