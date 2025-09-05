Tình trạng sức khỏe bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Sáng 5/9, chị Đinh Thạch Lan (SN 2000, trú tại tổ dân phố Thành Công, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ về sức khỏe con chị là D.T.V (SN 2024) bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1.

"Hiện sức khỏe của cháu đỡ hơn trước, tinh thần không còn hoảng sợ mà cũng dần ổn định, vui chơi cùng bố mẹ", chị Lan cho biết thêm.

Hiện sức khỏe cháu D.T.V đã khỏe mạnh, vui chơi cùng gia đình

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh đến lớp đón con phát hiện bé gái bị bầm tím mặt, trên má có vết răng cắn.

"Ngày đầu tiên đi học của con, xem bao nhiêu vụ trên Internet nhưng không nghĩ nó sẽ rơi vào gia đình mình. Đến đón con không thể chấp nhận được vào mắt mình là con bị tím hết mặt mũi như thế", phụ huynh viết trong bài đăng.

Gia đình đưa bé đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả xác định bé bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, vùng trán, xước da và tím vùng lưng bên trái.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, bé gái là D. T. V., được bố mẹ gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1, phường Tiền Phong.

Bé gái bị bầm tím mặt khi được gửi tại cơ sở mầm non tư thục ở Bắc Ninh.

Ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1.

"Quan điểm của phường là nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự việc, nếu cá nhân hay tổ chức có dấu hiệu vi phạm các quy định sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn", ông Viên nói.

Lãnh đạo phường cùng cán bộ phòng Văn hóa-Xã hội đã đến gia đình hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé, động viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình.