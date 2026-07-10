Tin xe 10/7: Defender 2027 có lớp phim tự phục hồi, Tank 300L chạy điện 200 km

(VTC News) -

Land Rover Defender 2027 thêm lớp phim tự phục hồi vết xước

Land Rover giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Land Rover Defender 2027 với hàng loạt thay đổi về hệ truyền động, thiết kế và trang bị.

Điểm đáng chú ý là phiên bản hiệu năng cao Defender Octa bị giảm công suất từ 626 mã lực xuống còn 533 mã lực trên động cơ V8 tăng áp kép 4.4L kết hợp hệ thống mild hybrid, trong khi mô-men xoắn vẫn giữ ở mức 750 Nm.

Việc giảm sức mạnh khiến thời gian tăng tốc 0-97 km/h tăng từ 3,8 giây lên 4,2 giây, đổi lại hệ thống xả được tinh chỉnh để tạo âm thanh trầm hơn.

Hãng cũng khai tử động cơ V8 siêu nạp do chính mình phát triển trên Defender 90 và Defender 130, thay bằng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L mild hybrid mới mang tên P380, cho công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm.

Bên cạnh đó, Defender 2027 có thêm phiên bản Vertex với cản trước và sau thiết kế mới, lưới tản nhiệt cỡ lớn, mâm tiêu chuẩn 22 inch, cùm phanh màu vàng cùng nhiều tùy chọn màu sơn và lớp phủ ngoại thất.

Ở khoang nội thất, Defender 110 lần đầu có tùy chọn cấu hình 6 chỗ với ba hàng ghế độc lập. Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là lớp phim bảo vệ bề mặt bóng có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ theo thời gian.

Ngoài ra, xe còn được bổ sung nhiều phụ kiện chính hãng như giá chở đồ gắn cửa cốp, hệ thống đèn phụ trợ trên nóc và các cánh gió tùy chọn sẽ xuất hiện vào cuối năm. Giá bán của Land Rover Defender 2027 hiện vẫn chưa được công bố.

Toyota Land Cruiser 70 trở lại sau khi nâng cấp động cơ

Sau gần một năm tạm dừng nhận đơn đặt hàng tại Úc, Toyota Land Cruiser 70 2027 quay trở lại thị trường với thay đổi tập trung vào hệ truyền động nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6d.

Mẫu SUV địa hình này vẫn sử dụng động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.8L, nhưng được bổ sung bình chứa dung dịch AdBlue dung tích 20 lít để xử lý khí thải và giảm lượng oxit nitơ phát sinh.

Thông số vận hành của động cơ không thay đổi so với trước. Xe tiếp tục đạt công suất tối đa 201 mã lực trong dải tua 3.000-3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.600-2.800 vòng/phút.

Hiện tại, Toyota mới mở bán trở lại các phiên bản sử dụng hộp số tự động 6 cấp, trong khi các biến thể dùng hộp số sàn 5 cấp vẫn chưa được cung cấp ở thời điểm này và chưa bị xác nhận loại bỏ hoàn toàn.

Ngoài nâng cấp động cơ, phiên bản 78 Series Troopcarrier còn được điều chỉnh dung tích bình nhiên liệu từ 180 lít xuống còn 130 lít, tương đương các phiên bản khác trong dòng Land Cruiser 70. Động cơ diesel 2.8L hiện tại vốn được chuyển từ Toyota Hilux để thay thế máy dầu V8 4.5L trước đây.

Toyota cũng cho biết việc mở lại hệ thống nhận đơn đặt hàng diễn ra sau khi hãng từng tạm dừng bán một số phiên bản nhằm kiểm soát nhu cầu trong bối cảnh nguồn cung gặp nhiều thách thức. Giá bán của Toyota Land Cruiser 70 2027 tại Úc vẫn chưa được công bố.

Tank 300L nâng cấp với hệ PHEV mới, chạy điện 200 km

Great Wall Motor đã công bố đầy đủ thông tin về Tank 300 phiên bản nâng cấp trước khi mẫu xe ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 19/7. Thay đổi lớn nhất tập trung ở phiên bản hybrid sạc điện, đồng thời được đổi tên thành Tank 300L với chiều dài cơ sở kéo dài để tích hợp hệ truyền động PHEV Hi4-Z mới. Xe có kích thước 4.886 x 1.984 x 1.927 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.010 mm, lớn hơn đáng kể so với các bản máy xăng và diesel.

Tank 300L vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L công suất 245 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm nhưng kết hợp hai mô-tơ điện trên hai cầu, cho tổng công suất hệ thống lên tới 761 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.195 Nm.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây. Bộ pin NMC dung lượng 59,6 kWh cho phép chạy thuần điện tối đa 200 km theo chuẩn WLTP, tổng phạm vi hoạt động đạt 1.122 km nhờ bình nhiên liệu 77 lít. Hệ thống sạc nhanh DC có thể nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 16 phút.

Ngoài hệ truyền động mới, Tank 300L còn được nâng cấp cản trước, bổ sung các khe gió phía sau chắn bùn trước, nhiều điểm lắp phụ kiện tiêu chuẩn M6 ở ngoại thất, các cổng gắn thiết bị trong cabin cùng hệ thống công tắc cấp nguồn trên trần xe.

Khoang lái sử dụng màn hình trung tâm 15,6 inch chạy Coffee OS mới nhất, trong khi các hệ thống hỗ trợ lái được nâng cấp với cảm biến LiDAR trên nóc và nhiều camera bổ sung nhằm cải thiện khả năng hỗ trợ lái trên đường đô thị, cao tốc cũng như hỗ trợ đỗ xe. Giá bán của Tank 300 và Tank 300L mới hiện vẫn chưa được công bố.