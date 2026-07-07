Tin xe 7/7: SUV Geely 1.128 mã lực lộ diện, Lynk & Co 02 tăng tốc sạc

(VTC News) -

Lynk & Co 02 chuẩn bị nâng cấp nền tảng 800 V

Lynk & Co 02, mẫu SUV thuần điện sắp được phân phối tại Việt Nam, chuẩn bị có bản nâng cấp dành cho thị trường Trung Quốc với nhiều thay đổi về công nghệ sạc và hệ thống hỗ trợ lái.

Xe dự kiến mở bán trong quý III/2026, nổi bật với nền tảng điện áp cao 800 V sử dụng công nghệ silicon carbide (SiC), hỗ trợ sạc nhanh DC 6C, cho phép bộ pin tiếp nhận công suất sạc gấp 6 lần dung lượng định mức.

Phiên bản mới cũng được bổ sung cảm biến LiDAR đặt trên nóc, mở ra khả năng sử dụng hệ thống hỗ trợ lái G-ASD G-Pilot H5 hoặc G-Pilot H7. Trong đó, G-Pilot H5 sử dụng ba chip Nvidia Drive Orin với tổng sức mạnh tính toán 508 TOPS, còn G-Pilot H7 dùng bộ xử lý Nvidia Thor AGX đạt tối đa 700 TOPS.

Hệ thống này hỗ trợ tự lái theo lộ trình định sẵn trên đường đô thị và cao tốc, đồng thời có tính năng tự động di chuyển trong bãi đỗ xe, nhận diện cổng thu phí và lối ra vào bãi đỗ.

Hệ truyền động vẫn giữ cấu hình một mô-tơ điện đặt cầu sau, công suất tối đa 245 kW (khoảng 329 mã lực), trong khi dung lượng pin chưa được công bố. Ngoại thất được tinh chỉnh với cản trước, cản sau và cánh gió mới, giúp chiều dài xe tăng lên 4.495 mm, dài hơn 35 mm so với trước.

Tại Việt Nam, lô xe Lynk & Co 02 cập cảng từ tháng 4/2026. Phiên bản dự kiến bán trong nước sử dụng pin LFP 62 kWh, hỗ trợ sạc 4.5C, sạc 10-80% trong 15 phút, phạm vi hoạt động 530 km theo chuẩn CLTC và được đại lý dự kiến chào bán với giá khoảng 900 triệu đồng.

Geely Galaxy Cruiser 700 lộ nội thất, dùng hệ truyền động 1.128 mã lực

Geely công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Galaxy Cruiser 700 trước thời điểm mẫu SUV cỡ trung này được bán tại Trung Quốc trong năm 2026. Thiết kế bên trong kết hợp giữa hệ thống màn hình hiện đại và nhiều nút bấm vật lý phục vụ nhu cầu vận hành địa hình, thay vì tối giản hoàn toàn bằng cảm ứng.

Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, màn hình riêng cho hành khách phía trước, cần số lấy cảm hứng từ cần điều khiển máy bay, cửa sổ trời toàn cảnh, loa tích hợp trên tựa đầu và các công tắc điều khiển khóa vi sai cùng chế độ dẫn động bốn bánh.

Người lái có thể chuyển nhanh giữa các chế độ Eco, Comfort, Smart và Sport bằng núm xoay trên bệ trung tâm, trong khi cụm điều khiển riêng dành cho off-road giúp thao tác thuận tiện hơn trong điều kiện địa hình phức tạp.

Sức mạnh của Geely Galaxy Cruiser 700 đến từ hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp bốn xi-lanh kết hợp ba mô-tơ điện, tạo tổng công suất 1.128 mã lực. Xe sử dụng bộ pin Geely Golden Short Blade dung lượng khoảng 70 kWh, hệ thống điện áp cao 900 V, cho phạm vi chạy thuần điện tối đa 350 km.

Nền tảng Sustainable Experience Architecture Off-Road còn tích hợp công nghệ phân bổ mô-men xoắn chủ động, phần mềm điều khiển động lực học GVMC và các tính năng như quay xe tại chỗ, di chuyển ngang, hỗ trợ an toàn khi nổ lốp và vượt bài thử đánh lái tránh chướng ngại vật ở tốc độ 80 km/h.

Tank 300 bổ sung phiên bản Hi4-Z chạy điện 200 km

GWM chuẩn bị giới thiệu Tank 300 phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi về khung gầm, kích thước và hệ truyền động. Dù vẫn giữ phong cách thiết kế quen thuộc, mẫu SUV này có chiều dài tăng lên 4.886 mm, rộng 1.984 mm, cao 1.927 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.010 mm, tăng lần lượt 126 mm, 54 mm, 24 mm và 260 mm so với trước.

Các phiên bản động cơ đốt trong dự kiến tiếp tục gồm máy xăng tăng áp 2.0L và V6 tăng áp 3.0L, đều đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Động cơ 2.0L được nâng công suất từ 220 lên 238 mã lực, trong khi bản V6 giữ mức 360 mã lực.

Biến thể hybrid sạc điện Hi4-T vẫn sử dụng động cơ 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 750 Nm, pin NMC 37,1 kWh, phạm vi chạy điện 115 km và tổng quãng đường hoạt động 955 km theo chuẩn NEDC.

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu của phiên bản Hi4-Z trên Tank 300. Hệ truyền động này sử dụng động cơ 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số hybrid DHT 3 cấp thay cho hệ dẫn động bốn bánh cơ khí.

Trên các mẫu xe khác, hệ thống Hi4-Z đạt công suất tối đa 863 mã lực và mô-men xoắn 1.135 Nm, trong khi Tank 300 Hi4-Z hiện chưa công bố thông số cụ thể.

Xe được xác nhận có bộ pin 59,6 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 200 km theo chuẩn CLTC. Ngoài hệ truyền động mới, Tank 300 còn được thay đổi lưới tản nhiệt, cản trước và tiếp tục sử dụng màn hình trung tâm 14,6 inch chạy Coffee OS cùng vô-lăng ba chấu mới trong khoang lái.