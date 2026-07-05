Tin xe 5/7: Corolla Cross thêm bản off-road, Geely gây sốc với SUV 1.128 mã lực

(VTC News) -

Toyota Corolla Cross thêm bản đặc biệt, camera nhìn xuyên gầm

Toyota giới thiệu bản cập nhật mới của Toyota Corolla Cross tại thị trường Nhật Bản với điểm nhấn là phiên bản kỷ niệm Corolla Cross Z Adventure, hướng tới phong cách dã ngoại và tăng cường công nghệ hỗ trợ lái. Đây là bản nâng cấp nhẹ trong giai đoạn cuối vòng đời của thế hệ hiện tại, tiếp nối các phiên bản kỷ niệm từng xuất hiện trên dòng Corolla sedan và wagon.

Phiên bản Z Adventure sở hữu diện mạo khác biệt với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ bản động cơ xăng tại Mỹ, logo đồng màu, ốp gầm giả nhôm, bộ mâm hợp kim 17 inch màu xám mờ và logo kỷ niệm 60 năm trên chắn bùn.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói Z Adventure Set với dòng chữ TOYOTA nổi bật trên lưới tản nhiệt cùng các chi tiết nhựa hoàn thiện theo phong cách off-road. Nội thất sử dụng ghế bọc da tổng hợp kết hợp vải hai tông màu, vô-lăng và cần số được bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc khói.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Toyota còn nâng cấp hệ thống an toàn trên các phiên bản HEV Z và HEV GR Sport với gói ADAS mở rộng, gồm giám sát điểm mù, hỗ trợ rời xe an toàn, camera toàn cảnh tích hợp chức năng nhìn xuyên gầm và hệ thống hỗ trợ đỗ xe Advanced Park có khả năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và vật cản.

Xe vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc, gồm động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực kết hợp mô-tơ điện 94 mã lực ở bản dẫn động cầu trước, trong khi bản E-Four bổ sung thêm mô-tơ điện phía sau công suất 40 mã lực. Giá bán dao động từ 3.613.500 yên đến 4.077.700 yên, riêng bản Z Adventure E-Four có giá 3.921.500 yên.

Land Rover Discovery 2027 chỉ còn động cơ 3.0L, thêm bản Landmark

Land Rover Discovery 2027 bước vào năm nâng cấp mới với thay đổi đáng chú ý khi bổ sung phiên bản đặc biệt Landmark và đồng thời loại bỏ tùy chọn động cơ xăng 2.0L tăng áp. Động thái này khiến mẫu SUV hạng sang chỉ còn duy nhất cấu hình động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp dung tích 3.0L trong danh mục sản phẩm.

Phiên bản Landmark được định vị giữa Discovery S và Tempest, mang màu sơn Tasman Blue lấy cảm hứng từ thế hệ Discovery đầu tiên. Xe được bổ sung tấm ốp bảo vệ gầm màu Carpathian Grey, các chi tiết Graphite Atlas, bộ mâm hợp kim 21 inch màu Dark Agate Grey và nhiều họa tiết hình ngọn núi xuất hiện trên hệ thống đèn chào mừng, bậc cửa cũng như các chi tiết trang trí trong khoang lái.

Trang bị tiêu chuẩn gồm hệ thống treo khí nén, cửa sổ trời toàn cảnh, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 11,4 inch, điều hòa tự động bốn vùng, sạc không dây, hệ thống âm thanh Meridian 11 loa cùng các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động.

Sau khi loại bỏ động cơ xăng 2.0L tăng áp, Discovery chỉ còn sử dụng động cơ Ingenium 3.0L tăng áp cho công suất tối đa 355 mã lực, tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,2 giây và đạt tốc độ tối đa 209 km/h.

Tại Mỹ, Discovery S có giá khởi điểm 64.900 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng), phiên bản Landmark từ 70.800 USD (khoảng 1,86 tỷ đồng), trong khi bản Tempest cao cấp nhất được niêm yết ở mức 84.300 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Geely Galaxy Cruiser 700 mạnh 1.128 mã lực, chạy điện 350 km

Geely công bố hình ảnh nội thất của Geely Galaxy Cruiser 700, mẫu SUV plug-in hybrid cỡ trung-lớn dự kiến ra mắt trong năm nay. Mẫu xe gây chú ý khi kết hợp thiết kế nội thất đậm chất off-road với các công nghệ trí tuệ nhân tạo, đồng thời sở hữu hệ truyền động hybrid có tổng công suất lên tới 1.128 mã lực và phạm vi hoạt động thuần điện 350 km.

Khoang lái được thiết kế với nhiều nút bấm vật lý dành cho các chức năng vượt địa hình như khóa vi sai trung tâm và điều khiển hệ dẫn động bốn bánh thông minh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng.

Xe còn được trang bị màn hình riêng cho hành khách phía trước, màn hình giải trí trung tâm dạng nổi, cần số phong cách buồng lái máy bay, cửa sổ trời toàn cảnh, loa tích hợp trên tựa đầu ghế và cụm điều khiển cơ học giúp người lái chuyển nhanh các chế độ vận hành khi đi địa hình.

Geely Galaxy Cruiser 700 sử dụng hệ truyền động gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L kết hợp ba mô-tơ điện, tạo công suất 830 kW (1.128 mã lực). Xe được phát triển trên nền tảng SEA-O, tích hợp hệ thống lái điện tử steer-by-wire, phân bổ mô-men xoắn chủ động và phần mềm kiểm soát động học GVMC.

Bộ pin Golden Short Blade dung lượng khoảng 70 kWh hoạt động trên kiến trúc điện áp 900 V, hỗ trợ sạc nhanh và cho phạm vi chạy điện tối đa 350 km. Xe còn có các tính năng như quay xe tại chỗ, di chuyển chéo và hỗ trợ duy trì áp suất lốp khi xảy ra sự cố nổ lốp, hướng đến khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình khác nhau.