Tìm thấy nhiều hài cốt cùng di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Sáng 6/7, tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hương), Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết, qua nhiều ngày khai quật, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 7 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.

Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 7 hài cốt, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, cuối tháng 6, lực lượng chuyên môn đào thăm dò tại khu vực gần Nhà truyền thống trong công viên. Sau khi đào rãnh sâu khoảng 3m, rộng 3m, dài 10m và xử lý nước ngầm, lực lượng tìm kiếm thủ công đã phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ.

Trong số này, ba hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, hai hài cốt còn lại đã phân hủy nặng.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc ví còn lưu giữ giấy tờ tùy thân, từ đó xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Qua đối chiếu phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, hoạt động tại tỉnh Long An (cũ).

Đáng chú ý, một tài liệu được cho là quyết định liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn còn đọc được một số nội dung như: "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam", "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định", "Đồng chí Huỳnh Văn Quên"... Các tài liệu còn lại sẽ được chuyển cho các chuyên gia phục dựng để phục vụ công tác xác minh.

"Tiểu đoàn này từng tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y năm 1968. Có thể xác định chiến sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh trong trận đánh này và được đưa về khu vực Công viên Lê Thị Riêng an táng", Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết.

Đầu tháng 7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm hai hài cốt được bọc trong tăng bộ đội. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính các trường hợp này.

Quá trình khai quật cũng thu được nhiều di vật như ba hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã phai mờ theo thời gian.

Việc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai sau khi nhóm nghiên cứu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp nhiều tư liệu về các vị trí nghi có rãnh mộ tập thể.

Sau đó, các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập lời kể của nhân chứng, đối chiếu tài liệu lịch sử trong và ngoài nước, đồng thời sử dụng radar xuyên đất và các phương pháp địa vật lý để khoanh vùng trước khi tiến hành khai quật.

Theo Ban chỉ đạo 515 TP.HCM, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ diễn ra trong khoảng 3 tháng.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo 515 triển khai, với mục tiêu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên cả nước.

Trong chiến dịch này, các lực lượng đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.