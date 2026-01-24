Thùng sắt rơi đè bẹp xe đầu kéo trên quốc lộ ở Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 24/1, lực lượng chức năng và xe cẩu đã cẩu những khối sắt và cột sắt rơi trên quốc lộ 51 để giải tỏa hiện trường tại khu vực ngã ba Lộc An, xã Long Thành (Đồng Nai).

Trước đó vào trưa cùng ngày, chiếc xe đầu kéo chở nhiều thùng sắt chạy trên quốc lộ 51, hướng TP.HCM đi Đồng Nai. Đang chạy, xe thắng gấp khiến các khối sắt nặng hàng chục tấn bị đứt dây buộc, dồn về trước, đè bẹp cabin.

Khối sắt hàng chục tấn đè cabin xe đầu kéo biến dạng hoàn toàn.

Cabin xe đầu kéo bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân phá cửa đưa ra ngoài.

Hai cột sắt dùng để cố định các khối sắt cũng rơi xuống đường. Nhiều người đi đường và người dân xung quanh khu vực không khỏi kinh hoàng khi chứng kiến vụ việc. May mắn thời điểm xảy ra tai nạn, lượng xe qua khu vực ít nên không xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Cảnh sát giao thông Đồng Nai có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Các cột sắt dùng để cố định các khối sắt rơi giữa đường.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai, nơi tập trung nhiều cảng biển như Cái Mép - Thị Vải và khu công nghiệp lớn, nên mật độ xe container, xe chở thép luôn cao. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra trên tuyến đường này, liên quan đến xe tải trọng lớn.

Hôm 4/12/2025, trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TP.HCM), một xe container trong lúc rẽ vào khu vực cảng làm rơi hàng loạt khối sắt xuống mặt đường. Các khối sắt rơi xuống chắn gần như toàn bộ một làn xe, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông phía sau.

Trước đó, khoảng 12h30 trưa 22/8/2025, tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP.HCM), hai cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, trong đó một cuộn trượt ra vệ đường, cuộn còn lại lao vào khu vực cửa hàng Điện máy Xanh, đè bẹp xe máy dựng phía trước.

Rất may, sự cố xảy ra vào giờ trưa, lúc lưu lượng phương tiện thưa thớt, nên không gây thương vong.