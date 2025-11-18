Thua U22 Hàn Quốc chỉ 1 bàn, U22 Việt Nam lỡ cơ hội vô địch

(VTC News) -

U22 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh chức vô địch giải giao hữu Panda Cup 2025 (diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc). Dù vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam không đạt được thành tích này vì chỉ 1 bàn thua trong trận đấu với U22 Hàn Quốc chiều nay (18/11).

U22 Việt Nam nhập cuộc tích cực và duy trì thế trận tốt trước U22 Hàn Quốc trong hiệp một. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lại để đối thủ ghi bàn từ pha tấn công biên. Phút 32, Kim Myung-jun ghi bàn mở tỷ số, đưa U22 Hàn Quốc vượt lên.

Đầu hiệp 2, U22 Việt Nam đưa Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Phi Hoàng vào sân. Võ Anh Quân, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang được rút ra. Lê Viktor và Nguyễn Hiểu Minh góp mặt sau đó để thay cho Lê Văn Hà, Nguyễn Thanh Nhàn.

U22 Việt Nam thua tối thiểu trước U22 Hàn Quốc.

Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cố gắng tấn công nhưng chất lượng phòng ngự của U22 Hàn Quốc rất tốt. Đình Bắc và đồng đội gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Tin xấu xảy đến với U22 Việt Nam trong những phút cuối trận khi Nguyễn Văn Trường chấn thương phải rời sân bằng cáng. Tiền vệ của Hà Nội FC là đội trưởng U22 Việt Nam và đá chính cả 3 trận đấu tại Panda Cup 2025. Việc anh chấn thương ở thời điểm này có thể khiến U22 Việt Nam tổn thất nặng khi SEA Games sắp khởi tranh.

U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc với tỷ số 0-1 và kết thúc giải đấu. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành được 3 điểm, ghi 1 bàn và thủng lưới 2 lần. U22 Việt Nam chắc chắn không cạnh tranh được chức vô địch giải, có thể xếp thứ ba hoặc thứ tư tùy thuộc vào kết quả trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Hàn Quốc.

Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Lê Văn Hà, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Võ Anh Quân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn.

U22 Hàn Quốc: Hong Seong-min, Kang Min-jun, Jo Hyun-tae, Park Seung-ho, Kim Dong-jin, Kim Myung-jun, Kim Han-seo, Kang Seong-jin, Kim Do-hyun, Park Seong-hun, Shin Min-ha.