Thủ tướng: Cán bộ sai phạm phải xử nghiêm, vô cảm phải thay thế

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025, sáng 18/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chỉ rõ còn 20 bộ, cơ quan và 26 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng giao với số vốn 26.200 tỷ đồng. Đến hết ngày 16/10, còn 29 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương này làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy giải ngân đến cuối năm.

Bên cạnh đó, còn tình trạng chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư… Nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí. Công tác đấu thầu và thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế; xử lý các vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Thủ tướng cho rằng nguyên nhân là công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chưa phù hợp, xây dựng kế hoạch vốn chưa sát thực tế dẫn đến phải đề xuất điều chỉnh nhiều lần, tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao và sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.

"Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công vừa là chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm, đạo đức công vụ của người cán bộ, mỗi dự án hoàn thành, mỗi công trình mọc lên, mỗi nhiệm vụ hoàn thành tốt đều mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp sắp tới, Thủ tướng quán triệt tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, dự án đã được duyệt, vốn đã được giao thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", "càng áp lực, càng phải nỗ lực".

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, thúc đẩy các dự án trọng điểm mang tính "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái" phát triển của đất nước.

"Cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân (thực hiện đánh giá cán bộ theo Quyết định 366 của Bộ Chính trị); tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh hay trong cuộc họp thì rất nóng nhưng xong cuộc họp lại nguội", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 - quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2025, đặc biệt là kế hoạch vốn được giao từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…), từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tuần, tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

Cùng đó là phân công cụ thể lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án gắn với đánh giá kết quả công tác. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

"Một đồng không tiêu được cũng phải phân bổ cho nơi khác", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn.

"Kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần: thiếu trách nhiệm, sai phạm phải xử nghiêm - chậm trễ, vô cảm phải thay thế", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia thể hiện quyết tâm "Nguồn cung tăng tốc, hạ tầng thông suốt ", triển khai với tinh thần "vướng mắc ở đâu, gỡ ngay ở đó, vướng mắc ở cấp nào cấp đó phải chịu trách nhiệm".

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 từ các bộ, cơ quan, địa phương chậm phân bổ, chậm giải ngân, không có khả năng giải ngân sang các bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền (hoàn thành trước 25/10).

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng, "Nhà nước, tư nhân, người dân, cán bộ đồng lòng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội".