Thủ tục đăng ký khai tử bổ sung cho người thân mất từ năm 1991?

Gia đình tôi có ông Vũ Văn Chiến, là cựu chiến binh, mất năm 1991 tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian trước đây, gia đình chưa thực hiện việc đăng ký khai tử hoặc trích lục khai tử cho ông theo quy định. Hiện nay, các con của ông đang thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất, thừa kế đất đai tại Thành phố Hà Nội, nên cần có giấy trích lục khai tử để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Gia đình hiện chỉ còn phần mộ, bia ghi rõ họ tên, năm sinh – năm mất và có người làm chứng, nhân chứng xác nhận việc ông đã mất từ năm 1991.

Kính đề nghị UBND Thành phố Hà Nội cho biết:

1. Trường hợp người mất đã qua đời từ năm 1991 nhưng chưa đăng ký khai tử, nay con cháu muốn làm thủ tục xin cấp trích lục khai tử thì phải thực hiện như thế nào theo quy định hiện hành?

2. Việc chụp ảnh mộ phần cùng các giấy tờ, nhân chứng xác nhận việc mất của ông có đủ căn cứ để làm hồ sơ đăng ký khai tử bổ sung tại UBND phường nơi ông cư trú cuối cùng hay không?

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ gốc (vì mất lâu năm), UBND phường có thể hướng dẫn hoặc lập biên bản xác minh thực tế để giải quyết theo hướng tạo điều kiện cho người dân hay không? Gia đình tôi mong được UBND Thành phố hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng quy định, hoàn tất hồ sơ đất đai hợp pháp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các con, cháu của người đã mất.

Ông/bà tham khảo thủ tục Đăng ký khai tử được đăng tải trên hệ thống Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, hồ sơ Đăng ký khai tử bao gồm:

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);

- Mẫu hộ tịch điện tử tương tác đăng ký khai tử (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến)

- Người có yêu cầu đăng ký khai tử thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:

+ Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp người yêu cầu đã nộp bản điện tử Giấy báo tử hoặc cơ quan đăng ký hộ tịch đã khai thác được dữ liệu điện tử có ký số của Giấy báo tử thì không phải nộp bản giấy.

+ Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử.

+ Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp người có trách nhiệm đăng ký khai tử ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai tử mà người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

- Giấy tờ phải xuất trình cần:

+ Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử/Giấy chứng nhận căn cước hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử.

Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên (theo hình thức trực tuyến);

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm quyền trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).

+ Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Cách thức thực hiện:

- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người yêu cầu đăng ký khai tử nộp hồ sơ đăng ký khai tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai tử; nộp phí cấp bản sao Trích lục khai tử nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục khai tử.

- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký khai tử truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai tử (cung cấp trên Cổng dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Đồng thời, ông/bà vui lòng liên hệ trực tiếp đến UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo quy định.

