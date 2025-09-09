Thu giữ gần 1 tấn xúc xích trôi nổi sắp tuồn vào quán ăn vỉa hè, cổng trường

(VTC News) -

Ngày 9/9, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hoà.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn) do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khoảng 1 tấn xúc xích lạp xưởng vừa bị phát hiện, thu giữ.

Điều đáng nói, loại thực phẩm này là món ăn phổ biến ở hàng, quán vỉa hè, thường được gọi là lạp xưởng Hà Khẩu nướng đá. Tất cả đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng hóa là P.T.H. (SN 1988, trú tại phường Trung Hòa, Hà Nội). Làm việc với lực lượng chức năng, P.T.H. khai nhận toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số sản phẩm nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý.