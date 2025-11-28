Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

(VTC News) -

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cho phép các trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm trước và sau giờ học chính khóa) với mức thu tối đa 12 nghìn đồng/giờ.

Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Các bài đăng liên quan nhận lượng tương tác lớn trên nhiều nhóm cộng đồng. Phần đông cư dân mạng ủng hộ quyết định trên và nhận định đây là mức phí công bằng, có lợi cho cả giáo viên và phụ huynh.

"Tôi ủng hộ, giáo viên cũng là người đi làm. Nhiều năm, các thầy cô giáo 'tăng ca' không lương vì trách nhiệm. Giờ có thêm chí phí, rất công bằng cho cả đôi bên"; "Trước giờ vì trẻ nhỏ nên thầy cô tự nguyện thôi, nhưng không thể yêu cầu thầy cô ở lại muộn mà không có chi phí mãi được. Ai cũng có gia đình, làm như này là hài hoà lợi ích"; "Các phụ huynh bận thì cô giáo hết giờ làm cũng cần được về sớm nghỉ ngơi. Mức hỗ trợ là tình hợp lý"...

(Ảnh minh họa: VOV)

Công Anh bình luận: "Hoàn toàn ủng hộ. Các bậc phụ huynh có con nhỏ, giáo viên cũng có con. Ai cũng cần phải về để chăm lo gia đình. Công chức, công nhân tăng ca được thêm tiền phụ cấp cơ mà. Thu phí vậy cũng không phải quá cao, hợp túi tiền và vì lợi ích của hai bên".

Hoàng Yến bình luận: "Thầy cô phải tốn rất nhiều công sức để soạn bài trước khi đi dạy, hoàn toàn không được tính tiền ngoài giờ như các ngành khác. Thậm chí hết giờ học, họ còn phải trông giữ trẻ, chịu trách nhiệm an toàn không thì mức phí 12 nghìn đồng đâu có đắt. Tôi rất đồng tình với quyết định này, giúp nâng cao đời sống của giáo viên. Phụ huynh cũng an tâm hơn".

Không ít phụ huynh chia sẻ, họ an tâm hơn khi được giáo viên hỗ trợ chăm sóc con nhỏ khi đón muộn. "Qua 16h30 mà mình chưa đến đón thì các con thường tự chơi với nhau. Nếu thu phí như vậy, giáo viên có thêm kinh phí để tổ chức thêm các hoạt động thể thao, vui chơi cũng rất thú vị. Như vậy, phụ huynh cũng vui lòng, mà các con có cơ hội phát triển", Thanh Tùng bình luận.

Thanh Phương viết: "Bao nhiêu tiền cũng được, miễn con mình được đón về an toàn. Cháu nhà tôi thường phải ở chơi nhà chị hàng xóm cho đến khi bố mẹ đi làm về. Giờ có giáo viên đứng ra đảm nhận chăm lo các cháu, gia đình có thể cập nhật thông tin liên tục như vậy rất tiện lợi. Không còn phải lo nghĩ".

Việt Hùng viết: "Mỗi lần đón con muộn, tôi phải gọi xe cho cháu nó về. Những ngày như thế rất mất thời gian khi phải hướng dẫn con nhỏ tìm đúng tài xế, lên đúng xe. Ngoài ra, phụ huynh cũng không yên tâm khi con được người lạ đón về như vậy, phải gọi điện liên tục. Nay nhờ cậy giáo viên sẽ tốt hơn hẳn, phụ huynh chỉ cần làm về qua đón con khi nhỡ nhàng muộn 1 - 2 tiếng".

Ngoài ra, vấn đề giờ đón con cũng khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Mỹ An bình luận: "Nhà tôi có hai cháu nhỏ. 16h đã tan học buổi chiều, tôi thường không đón được con vì giờ làm đến tận 18h. Các con thường phải ngồi chơi chờ đến đón. Nếu có hình thức thay đổi giờ làm sẽ tốt hơn".

Kim Thoa viết: "Tôi chứng kiến nhiều em học sinh phải ngồi đợi cha mẹ có khi cả tiếng, chờ cha mẹ xong việc mới tới trường rước về. Phụ huynh cả ngày cứ thấp thỏm xem giờ đi đón con, công việc chểnh mảng, không thể nào hiệu quả được. Nếu đặt trẻ nhỏ lên ưu tiên phát triển hàng đầu, tôi nghĩ các cơ quan cũng có thể thay đổi giờ làm, tạo điều kiện cho phụ huynh có con nhỏ để giờ đón đưa phù hợp hơn".