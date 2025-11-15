Thông tin mới về đề xuất cải hoán xe máy chạy xăng sang điện

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Thạch Lân, Giám đốc điều hành Motorcycles TV, cho biết trong buổi làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam vào ngày 13/11, hai bên đã tập trung trao đổi về các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và điều kiện pháp lý để đánh giá khả năng triển khai đề xuất chuyển đổi xe máy chạy xăng có thể vận hành bằng điện.

Phía cơ quan chuyên môn đặt nhiều câu hỏi đối với đề xuất của doanh nghiệp, trong đó có cơ chế tự động hóa chế độ vận hành, đảm bảo xe nhận diện khi nào chạy xăng và khi nào chuyển sang điện. Vấn đề hiển thị năng lượng cũng được quan tâm, bao gồm cách báo dung lượng pin theo phần trăm và dự báo quãng đường có thể di chuyển bằng điện.

Đại diện Motorcycles TV (bên trái) chia sẻ về giải pháp lắp thêm động cơ điện cho xe máy đang sử dụng động cơ xăng tại một sự kiện.

Một nội dung khác liên quan đến chi phí lắp đặt và quy trình kỹ thuật, trong đó Cục Đăng kiểm đề nghị doanh nghiệp cung cấp chi phí dự kiến và chỉ ra sự khác biệt giữa quy trình trước và sau khi lắp bộ chuyển đổi.

Về công nghệ, Cục Đăng kiểm chất vấn việc tích hợp hệ thống thu hồi năng lượng, như phanh tái sinh hay tái tạo khi giảm ga, và yêu cầu doanh nghiệp làm rõ hiệu quả thực tế. Đồng thời, doanh nghiệp phải chứng minh tính mô-đun, khả năng lắp ghép dễ dàng và áp dụng cho nhiều dòng xe khác nhau.

Một yêu cầu quan trọng khác liên quan đến Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể là tính khả thi của việc ‘bộ chuyển đổi dùng chung cho nhiều loại xe’ trong điều kiện kỹ thuật hiện nay.

Cơ quan quản lý cũng đặt vấn đề về thay đổi khối lượng và kích thước xe sau khi lắp động cơ điện, liệu có nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật hay không.

Đối với các khu vực phát thải thấp (LEZ), Cục Đăng kiểm yêu cầu doanh nghiệp nêu rõ phương án kiểm soát gian lận, tránh tình trạng xe vào LEZ vẫn chạy bằng xăng, đồng thời làm rõ việc sử dụng thiết bị ghi lại chế độ vận hành, vị trí và dữ liệu hành trình phục vụ kiểm tra.

Xe máy chạy xăng đã đã lắp thêm động cơ điện được trưng bày tại một sự kiện tổ chức tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

Đại diện Motorcycles TV cho biết đã giải đáp hết các câu hỏi của Cục Đăng kiểm đưa ra tại buổi làm việc. Đồng thời cho biết, tại cuộc họp Cục Đăng kiểm Việt Nam bày tỏ quan điểm ủng hộ ý tưởng lắp thêm động cơ điện cho xe máy đang sử dụng động cơ xăng, đồng thời khẳng định pháp luật hiện hành không có quy định cấm việc triển khai giải pháp này.

“Phía Motorcycles TV cho rằng nhu cầu trên thị trường là có thật, đồng thời bày tỏ mong muốn có một tổ chức của Nhà nước, như quỹ chuyển đổi xanh hoặc quỹ phát triển giao thông, có thể đứng ra hỗ trợ mô hình này”, ông Lân chia sẻ.

Ông Lân cho biết thêm, nếu được xem xét hỗ trợ, doanh nghiệp sẵn sàng ‘tặng và ủy quyền lại’ cho cơ quan có thẩm quyền để triển khai dự án trên quy mô rộng hơn, nhằm giúp người dân tiếp cận giải pháp với chi phí thấp.

Tuy nhiên, đại diện Motorcycles TV cũng thừa nhận việc đăng kiểm từng xe như hiện nay có thể gây ra một số bất cập nếu áp dụng đại trà, đồng thời năng lực của doanh nghiệp hiện chưa đủ để triển khai trên toàn quốc.

“Mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là thương mại mà là mong muốn đóng góp vào chủ trương chuyển đổi xanh, giúp người dân giữ lại tài sản, đồng thời giảm phát thải và tạo thêm lợi ích về kinh tế, môi trường”, ông Lân cho biết.

Sau buổi làm việc, phía Motorcycles TV cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và phương án kinh tế theo những yêu cầu mà Cục Đăng kiểm đặt ra.