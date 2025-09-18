Thiết kế lấy cảm hứng từ sông Hồng ghi dấu ở Tuần lễ Thời trang New York

(VTC News) -

Tại Tuần lễ Thời trang New York 2026, nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh giới thiệu bộ sưu tập Eternal River, lấy cảm hứng từ những dòng sông gắn bó với ký ức và hành trình trưởng thành của cô, bên bờ sông Hồng ở Hà Nội, cho tới những năm tháng trưởng thành bên sông Aare và Limmat ở Thụy Sĩ.

Các thiết kế ấy cảm hứng từ sông Hồng xuất hiện nổi bật trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang New York 2026, mang dấu ấn văn hóa Việt ra thế giới.

Các thiết kế khai thác hình ảnh dòng chảy qua chất liệu, màu sắc và cấu trúc thiết kế. Những gam xanh trong trẻo, xanh thẫm gợi liên tưởng đến sông băng; các chi tiết xếp nếp, họa tiết gợn sóng và đường cắt may uyển chuyển tạo nên cảm giác vừa mềm mại vừa bền bỉ.

“Dòng sông vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, nhưng luôn giữ nguyên cội nguồn sâu thẳm. Đó cũng chính là tinh thần tôi muốn gửi gắm trong Eternal River – sự tự do, ký ức và vòng chảy bất tận của cuộc đời", Phạm Ngọc Anh chia sẻ.

Các thiết kế mang tinh thần phóng khoáng, mềm mại nhưng bền bỉ.

Điểm nổi bật của Eternal River nằm ở sự kết hợp phong phú của chất liệu: từ lụa mềm mại đến thổ cẩm thô mộc, từ óng ánh hiện đại đến nguyên sơ bản địa. Đặc biệt, cô đã đưa lụa Bảo Lộc (Nhật Minh Silk), thổ cẩm sáp ong Pà Cò, túi lục bình Nga Sơn (Comay Craft), vải tự nhiên của Les tissus và trang sức tái chế từ Le’s Atelier lên sàn diễn New York.

Sự kết hợp giữa lụa và thổ cẩm - hai chất liệu tưởng chừng đối lập tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của mọi vóc dáng, màu da.

Phạm Ngọc Anh sinh sống nhiều năm ở Thụy Sĩ và trở về Việt Nam từ năm 2016. Cô theo đuổi hướng đi gắn thời trang với tính bền vững. Cô từng tham dự các chương trình tại Thụy Sĩ, Paris, London trước khi góp mặt tại New York.

Điểm nổi bật nằm ở sự kết hợp phong phú của chất liệu: từ lụa mềm mại đến thổ cẩm thô mộc, từ óng ánh hiện đại đến nguyên sơ bản địa.

Cô tiếp tục chứng minh rằng, thời trang Việt có thể bước ra thế giới không chỉ bằng vẻ đẹp thẩm mỹ, mà còn bởi bản sắc văn hóa và giá trị bền vững. Sự góp mặt của Phạm Ngọc Anh tại Tuần lễ thời trang New York không chỉ ghi dấu với thiết kế riêng, mà còn là lời khẳng định thời trang Việt có thể mềm mại như sông, nhưng cũng bền bỉ, chảy mãi và không ngừng tái sinh.