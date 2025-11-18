Thêm đại diện Đông Nam Á dự Asian Cup 2027, không phải Thái Lan, Việt Nam

(VTC News) -

Tối 18/11, bóng đá Đông Nam Á có đại diện thứ hai góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027. Đó là đội tuyển Singapore. Đội bóng của đảo quốc sư tử chắc chắn đứng đầu bảng C sau khi đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách.

Tại bảng đấu này, tấm vé tham dự vòng chung kết là cuộc cạnh tranh giữa Singapore và Hong Kong (Trung Quốc), khi Bangladesh và Ấn Độ sớm bị loại. Trước lượt trận thứ 5, cả Singapore và đối thủ trực tiếp đều có 8 điểm. Do 2 đội hòa nhau ở lượt đi, cuộc tái đấu hôm nay chính là trận chung kết của bảng C, định đoạt ngôi đầu.

Hong Kong (Trung Quốc) có lợi thế được chơi trên sân nhà. Họ ghi bàn trước nhờ pha lập công của Matthew Orr ở phút thứ 15 của trận đấu.

Đội tuyển Singapore giành quyền tham dự Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, trong hiệp 2, những bàn thắng liên tiếp cách nhau chưa đầy 5 phút giúp Singapore lật ngược tình thế. Ilhan Fandi kiến tạo cho Shawal Anuar gỡ hòa 1-1, sau đó chính anh lập công đưa đại diện Đông Nam Á vượt lên.

Hong Kong (Trung Quốc) cố gắng tấn công nhưng không thể gỡ hòa. Chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp Singapore độc chiếm ngôi đầu bảng C vòng loại và chắc chắn giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội bóng của đảo quốc sư tử hơn Hong Kong (Trung Quốc) 3 điểm. Kể cả trong trường hợp bị đối thủ bắt kịp điểm số ở lượt trận cuối, Singapore vẫn xếp trên nhờ ưu thế kết quả đối đầu (đại diện của bóng đá Đông Nam Á hòa Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt đi và thắng trong trận lượt về).

Trước Singapore, Đông Nam Á có Indonesia giành quyền tham dự Asian Cup 2027 theo suất của đội lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Các đội bóng mạnh của khu vực là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia vẫn chưa chắc suất qua vòng loại.