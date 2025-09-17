The Aspira - mua dễ dàng, sinh lời bền vững từ khai thác cho thuê

(VTC News) -

Nguồn cầu cho thuê tăng, lợi nhuận khả quan

Thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM đang có dấu hiệu khởi sắc rõ nét. Đây là tín hiệu cho thấy khách thuê ngày càng ưu tiên những sản phẩm đáp ứng đủ tiện nghi và trải nghiệm sống xứng tầm. Đáng chú ý, các căn hộ bàn giao kèm nội thất luôn nằm trong nhóm được săn đón, bởi khách thuê có thể dọn vào ở ngay, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí mua sắm ban đầu.

Khách hàng được trực tiếp tham khảo vị trí dự án tại Sales Gallery The Aspira.

Trong bối cảnh đó, The Aspira không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu cho thuê với nội thất cao cấp mà còn sở hữu lợi thế kép: Vị trí ngay vùng lõi siêu đô thị tỷ đô TP.HCM, hồng tâm các KCN lớn như KCN VSIP, Sóng Thần 1 & 2,...và có ga metro kế bên thềm nhà. Nhờ đó, The Aspira sẽ là “thỏi nam châm” hút khách thuê, đặc biệt là nhóm chuyên gia, kỹ sư, lao động trình độ cao nước ngoài, gia đình trẻ và người trẻ độc thân sẵn sàng chi trả để đổi lấy một cuộc sống tiện nghi và dễ dàng kết nối.

Chính sách tài chính “may đo” cho nhà đầu tư

Điều làm nên khác biệt của The Aspira không chỉ nằm ở vị trí hay sự tiện nghi, mà còn ở chính sách thanh toán cực kỳ linh hoạt, được xem như “may đo” cho từng đối tượng khách hàng. Thay vì phải bỏ ra khoản vốn lớn ban đầu, The Aspira tháo gỡ áp lực vốn ban đầu cho nhà đầu tư khi chỉ cần từ 130 triệu đồng - tương đương 10% giá trị căn hộ đã có thể sở hữu ngay một sản phẩm bất động sản cao cấp.

Những chính sách hấp dẫn hút nhà đầu tư và khách hàng “chốt” căn hộ ngay tại sự kiện The Aspira.

Trong suốt quá trình xây dựng, khách chỉ cần thanh toán từ 20% đến khi nhận nhà, tức gần như giữ vốn trong tay trong 2 - 3 năm mà vẫn có sản phẩm bất động sản đứng tên. Chính sách lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc dài kỳ lên đến 24 tháng giúp dòng tiền được giữ lại để tái đầu tư kênh khác. Với những khách hàng không vay, phương án thanh toán “nhỏ giọt” chỉ 1%/tháng giúp dễ dàng cân đối ngân sách, không tạo áp lực nhưng vẫn tích lũy một tài sản giá trị hàng tỷ đồng.

Lựa chọn đầu tư The Aspira có thể nói là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh hiện nay. Với The Aspira, Chủ đầu tư đang có tỷ suất chiết khấu để thanh toán nhanh lên đến 9%, gấp đôi tiền gửi và khách hàng được nhận ưu đãi tỷ lệ chiết khấu ngay trên giá. Ngoài ra, tiềm năng từ hạ tầng đột phá của metro & TOD là cú hích giúp gia tăng đáng kể giá trị căn hộ.

Tối đa lợi nhuận từ căn hộ thông minh được tặng gói nội thất cao cấp

Một trong những “quân bài chủ lực” giúp The Aspira chinh phục nhà đầu tư chính là gói nội thất cao cấp và hệ thống Smart Home - Smart Building được bàn giao trọn vẹn. Trong thực tế, các căn hộ bàn giao nội thất cao cấp luôn có lợi thế hơn trên thị trường khi dễ dàng thu hút khách, cho thuê nhanh và thường đạt mức giá cao hơn so với căn hộ giao thô nhờ ưu điểm “xách vali vào ở ngay”. Đây là yếu tố giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian hoàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận ngay trong giai đoạn đầu khai thác.

Căn hộ mẫu The Aspira được thị trường đón nhận tích cực.

Không dừng lại ở đó, The Aspira được tư vấn và quản lý vận hành bởi CBRE - đơn vị quốc tế có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Thị trường đã chứng minh rằng, những dự án được vận hành bởi thương hiệu quốc tế thường duy trì mức giá thuê ổn định, thậm chí nhỉnh hơn mặt bằng chung, bởi khách thuê - nhất là chuyên gia nước ngoài đánh giá cao sự chuyên nghiệp, an toàn và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Đặc biệt, mặt bằng giá thuê tại Bình Dương (cũ) hiện đang tiệm cận với nhiều quận nội thành cũ của TP.HCM như Thủ Đức, Gò Vấp, tạo ra một nghịch lý hấp dẫn: giá thuê ngang bằng trung tâm, nhưng giá mua tại The Aspira chỉ từ 33,3 triệu đồng/m², chỉ bằng 1/2 đến ⅓ mặt bằng giá chung. Như vậy, bài toán đầu tư tại The Aspira trở nên cực kỳ tối ưu, mang lại biên lợi nhuận tương đối so với các lựa chọn khác.

Chính sự kết hợp giữa dòng tiền khai thác cho thuê hấp dẫn và các ưu đãi vượt trội đang giúp The Aspira thành tọa độ sinh lời lý tưởng cho bài toán sinh lời kép gồm lợi nhuận từ cho thuê và tỷ lệ tăng giá tốt ngay tại TP.HCM mới.