Trong các câu đố vui mang tính logic, nhiều câu hỏi được đặt ra theo cách khiến người nghe dễ suy luận theo thói quen. Vì vậy, dù nội dung không phức tạp, không ít người vẫn đưa ra câu trả lời vội vàng.

Một ví dụ điển hình là câu hỏi: “Tháng nào trong năm có 28 ngày?”

Ngay khi nghe câu hỏi này, nhiều người thường nghĩ ngay đến tháng Hai, bởi đây là tháng có số ngày ít nhất trong năm, thường là 28 ngày và đôi khi là 29 ngày trong năm nhuận.

Tuy nhiên, câu hỏi thực chất không hỏi tháng nào chỉ có 28 ngày, mà hỏi tháng nào có 28 ngày.

Câu hỏi quen thuộc nhưng dễ gây nhầm lẫn.

Những câu đố dạng này thường dựa vào cách hiểu chính xác của câu chữ, thay vì kiến thức phức tạp. Chính việc nhiều người trả lời theo phản xạ đã khiến câu hỏi tưởng chừng đơn giản này trở thành một thử thách thú vị trong các trò đố vui.