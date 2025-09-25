Thang cuốn hỏng, máy nhắc chữ lỗi, mic tắt: Ông Trump nghi bị 'chơi xấu' tại LHQ

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Liên hợp quốc "chơi xấu" và yêu cầu điều tra sau khi thang cuốn và máy nhắc chữ, cũng như hệ thống âm thanh bị trục trặc trong chuyến thăm trụ sở Liên hợp quốc của ông.

Ông Trump và bà Melania gặp sự cố thang cuốn.

Ông Trump gặp sự cố máy nhắc chữ.

Theo ông Trump, "ba sự việc cực kỳ đen tối" xảy ra khi ông đến làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc. Đầu tiên, thang cuốn dẫn lên Phòng Diễn thuyết Chính dừng lại đột ngột.

"Thật đáng ngạc nhiên khi Melania (Đệ nhất phu nhân) và tôi không ngã sấp mặt xuống những cạnh sắc nhọn của những bậc thang thép này", ông viết trên Truth Social và nhắc lại một bài viết của tờ The London Times rằng các nhân viên Liên hợp quốc "nói đùa về việc tắt thang cuốn".

"Những người làm điều đó nên bị bắt!", ông Trump bức xúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Sau đó, khi Tổng thống Mỹ đứng phát biểu trong Hội trường, máy nhắc chữ của ông không hoạt động. "Màn hình tối đen như mực. Tôi ngay lập tức tự hỏi, "chà, đầu tiên là sự kiện thang cuốn, và bây giờ là máy nhắc chữ hỏng. Đây là nơi như thế nào đây?", ông Trump viết.

Chiếc máy này hoạt động khoảng 15 phút sau đó và Tổng thống Trump cho biết ông đã tiếp tục bài phát biểu mà không cần nhìn máy. Ông tin rằng bài diễn văn đã nhận được những đánh giá rất tích cực. "Có lẽ họ cảm kích vì rất ít người có thể làm được như tôi", ông nhận định.

Nhưng chuỗi sự cố vẫn chưa dừng lại. Sau bài phát biểu, ông Trump được thông báo rằng âm thanh trong Hội trường đã bị tắt hoàn toàn, nên các nhà lãnh đạo thế giới, trừ khi sử dụng tai nghe của phiên dịch viên, sẽ không thể nghe thấy gì.

"Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi bài diễn văn kết thúc là Melania, người ngồi ngay hàng ghế đầu. Tôi hỏi: 'Bài phát biểu thế nào?'. Và bà ấy trả lời: "Tôi không nghe thấy một từ nào ông nói".

Ông Trump cho rằng hàng loạt sự cố này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là hành vi phá hoại, và ông sẽ gửi yêu cầu cho Tổng thư ký, mong muốn có cuộc điều tra ngay lập tức. Ông cũng cho biết cơ quan mật vụ đã tham gia vào vụ việc.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết thang cuốn có thể đã đột ngột dừng lại do một quay phim của phái đoàn Mỹ vô tình kích hoạt cơ chế an toàn. Người này được nhìn thấy đang đi trước Tổng thống và Đệ nhất phu nhân trên thang cuốn, dường như để quay phim cảnh họ đến.

"Một cuộc điều tra sau đó, bao gồm cả việc đọc dữ liệu từ bộ xử lý trung tâm của thang cuốn, cho thấy thang cuốn đã dừng lại sau khi cơ chế an toàn tích hợp trên bậc thang cuốn được kích hoạt. Cơ chế an toàn này được thiết kế để ngăn người hoặc vật vô tình bị kẹt hoặc bị kéo vào bánh răng. Người quay phim có thể đã vô tình kích hoạt chức năng an toàn được mô tả ở trên", Stéphane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, một quan chức Liên hợp quốc nói với CBS News rằng Nhà Trắng đã tự vận hành máy nhắc chữ cho ông Trump khi nó bị trục trặc trong lúc ông phát biểu. Nhà Trắng chưa bình luận về điều này.

Bài phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang rút khỏi các cơ quan như Hội đồng Nhân quyền và Tổ chức Y tế Thế giới. Chính quyền này cũng đã cắt giảm đóng góp tài chính cho Liên hợp quốc và chỉ trích cách tiếp cận của tổ chức này đối với Israel.

"Liên hợp quốc có tiềm năng to lớn", Tổng thống Mỹ nói trong bài phát biểu, "nhưng vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng đó".