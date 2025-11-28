Tây Thi đẹp nhất màn ảnh: 2 lần bị tố là 'kẻ thứ ba', U50 viên mãn bên chồng con

(VTC News) -

Tây Thi là hóa thân của cái đẹp, tên của nàng từ lâu được dùng để chỉ những phụ nữ sắc nước hương trời. Là đề tài thường được khai thác trong điện ảnh, nên nhiều người đẹp được "chọn mặt gửi vàng" thể hiện nhân vật huyền thoại này.

Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, khán giả ưu ái đặt danh xưng "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh" cho nữ diễn viên Tưởng Cần Cần.

Tài sắc vẹn toàn

Tưởng Cần Cần sinh năm 1976, là một trong những ngôi sao nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng diễn xuất bộc lộ từ sớm, ở tuổi 17, Tưởng Cần Cần được giao vai chính trong phim Mị Thái quan âm.

Sự nghiệp của Tưởng Cần Cần bắt đầu nở rộ khi cô lọt vào “mắt xanh” của nữ văn sĩ Quỳnh Dao và được giao vai chính trong Nỗi lòng thấu trời xanh, diễn cùng Chu Ân, Tiêu Ân Tuấn.

Sở hữu đôi mắt u buồn, đường nét thanh tú, cổ điển, Tưởng Cần Cần nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí. Nhan sắc tuổi thanh xuân của cô được nữ văn sĩ Quỳnh Dao đặt tên là Thuỷ Linh, cùng miêu tả: “Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng” (Thuần khiết như nước, đẹp buồn như một giấc mộng).

Tưởng Cần Cần được gọi là "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh".

Năm 1995, nữ diễn viên Tưởng Cần Cần đảm nhận vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên. Thành công của vai diễn, Tưởng Cần Cần bắt đầu được được khán giả và truyền thông ưu ái dành cho biệt danh “Tây Thi đẹp nhất màn ảnh”.

Sự nghiệp của cô tiếp tục phất lên với các bộ phim khác như Bạch phát ma nữ, Ngọa hổ tàng long, Phong vân, Tân anh hùng xạ điêu, Bán Sinh Duyên… Tài năng diễn xuất của người đẹp cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Hai lần vướng ồn ào "tiểu tam"

Cũng chính bởi nhan sắc tuyệt đẹp nên không ít lần Tưởng Cần Cần vướng vào ồn ào tình cảm đồng nghiệp. Năm 2002, cô từng bị nữ diễn viên Vu Giai Hỷ tố cướp chồng là đạo diễn Trương Hiếu Chính.

Dù đã lên tiếng giải thích song sự việc cũng khiến "nàng Tây Thi" nhận phải nhiều chỉ trích.

Tưởng Cần Cần nhiều lần vướng ồn ào tình ái.

Năm 2006, sau khi nhận giải "Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất" tại lễ trao giải LHP truyền hình Kim Ưng - Trung Quốc, Tưởng Cần Cần bất ngờ tuyên bố kết hôn với Trần Kiến Bân. Được biết, cả hai thành đôi sau khi bộ phim Kiều gia đại viện đóng máy. Trái ngược với sự nổi tiếng, cặp sao đình đám quyết định không tổ chức hôn lễ, không chụp ảnh cưới.

Tuy nhiên, vì mối quan hệ này, người đẹp bị chỉ trích là "kẻ thứ ba" xen vào chuyện tình của Trần Kiến Bân và nữ diễn viên Ngô Việt. Tưởng Cần Cần gặp Trần Kiến Bân lần đầu khi cùng đóng phim Kiều gia đại viện vào năm 2005. Vì phải lòng người đẹp, nam diễn viên họ Trần đã chia tay Ngô Việt.

Thời điểm đó, Trần Kiến Bân và Ngô Việt đã hẹn hò 5 năm. Cũng theo nhiều nguồn tin, năm xưa, chính nàng “Tây Thi” là người đã ngỏ lời với bạn trai trước. Từ đó, hai vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên bị dư luận mỉa mai.

Cuộc sống bình yên ở tuổi 49

Bỏ ngoài tai những ồn ào, Tưởng Cần Cần và Trần Kiến Bân chọn cách sống kín tiếng. Từ khi kết hôn, Tưởng Cần Cần cũng tạm ngừng các hoạt động trong làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình sau khi sinh 2 cậu con trai.

Gia đình Tưởng Cần Cần đón con trai thứ 2 vào năm 2018.

Khi được phỏng vấn về hôn nhân, Trần Kiến Bân nhiều lần cho biết anh ngưỡng mộ sự đảm đang của vợ. Là ngôi sao nổi tiếng nhưng khi kết hôn, Tưởng Cần Cần chọn trở thành người nội trợ, bận rộn ở nhà vun vén cho chồng con.

Với Tưởng Cần Cần, nữ diễn viên cũng nhiều lần nhận xét Trần Kiến Bân điềm tĩnh, ấm áp, là người khiến cô chưa từng hối hận vì kết hôn. Mỹ nhân một thời từng thổ lộ đang ở quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vài năm qua, Tưởng Cần Cần bắt đầu trở lại với phim ảnh.

Nhan sắc Tưởng Cần Cần ở tuổi 49.

Ở tuổi U50, Tưởng Cần Cần vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp. Nhiều khán giả nhận định, rất ít nhan sắc trong làng giải trí Hoa ngữ có được vẻ thanh tao như mỹ nhân cổ trang sinh năm 1976.

Tạp chí thời trang Harper's Bazaar tháng 4/2022 từng viết "vẻ đẹp của Tưởng Cần Cần là điều không cần tranh cãi".