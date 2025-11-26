Ngỡ ngàng với sắc vóc ở tuổi 59 của 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh'

Được mệnh danh "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", Lý Nhược Đồng là một trong những nữ diễn viên gắn liền với ký ức của nhiều người. Ở tuổi 59, cô vẫn là cái tên nhận được nhiều chú ý bởi sắc vóc trẻ trung.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, cùng các bí quyết làm đẹp, giữ dáng để lan tỏa năng lượng sống tích cực.
Nữ diễn viên sinh năm 1966 tiết lộ, ngoại hình tươi trẻ, vóc dáng săn chắc là nhờ một phần lớn vào quá trình tập luyện.
Để có dáng vóc đẹp như hiện tại, Lý Nhược Đồng tập thể dục cường độ cao 5 buổi trong tuần suốt thời gian dài. Cô kết hợp cả yoga, gym và tập tạ.
Lý Nhược Đồng thú nhận, cô tìm thấy niềm vui trong quá trình tập luyện thể dục. Vận động giúp cô vừa thoải mái tâm lý, vừa giữ gìn vóc dáng.
Năng lượng tích cực và đam mê tập luyện của Lý Nhược Đồng giúp cô trở thành thần tượng của nhiều phụ nữ trung niên.
Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng vào chế độ ăn uống, tập trung vào những loại rau củ quả tốt cho sức khỏe. Khẩu phần ăn của Lý Nhược Đồng được phân chia rõ ràng để tránh ăn quá nhiều gây tăng cân. Cô cũng thường xuyên tự tay vào bếp, nấu nướng để có được những bữa ăn tươi ngon, mát lành.
Hiện Lý Nhược Đồng vẫn độc thân. Cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại, được làm những gì bản thân yêu thích.
Nữ diễn viên từng tâm sự, ở tuổi U60, cô chọn cách sống bình tâm, không sợ hãi, trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Với Lý Nhược Đồng, tuổi tác chỉ là con số, vị trí ở đâu mới là câu trả lời.
Nữ diễn viên thừa nhận từng lo lắng về tuổi tác nhưng khi bước qua ngưỡng 50 tuổi, những suy nghĩ ấy đã thay đổi.
"Giờ đây, tôi trở nên bình thản, đầu óc của tôi cũng già dặn hơn theo tuổi tác. Tôi cảm thấy càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rõ bản thân hơn từ đó tôi thấy thoải mái hơn", cô nói.