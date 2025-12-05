Tây Ninh chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch

Tây Ninh có vị trí cửa ngõ chiến lược, giáp TP.HCM và Campuchia, là điểm trung chuyển của du khách trong và ngoài nước. Tỉnh được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan độc đáo núi Bà Đen cao gần 1.000 m – nóc nhà Nam Bộ; hồ Dầu Tiếng rộng lớn với hệ sinh thái nước ngọt phong phú; thung lũng Ma Thiên Lãnh thơ mộng và cảnh quan đồng bằng xanh mát đặc trưng.

Bên cạnh đó, Tây Ninh sở hữu di sản văn hóa – tôn giáo đặc sắc, nổi bật nhất là Tòa Thánh Cao Đài – công trình tín ngưỡng độc đáo thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Hệ thống lễ hội dày đặc, phong tục truyền thống đậm bản sắc tạo lợi thế khác biệt so với các địa phương du lịch khác.

Chính tiềm năng phong phú này trở thành “đòn bẩy” quan trọng, giúp Tây Ninh thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ.

Tây Ninh có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút lượng lớn khách du lịch mỗi năm.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Tây Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư là sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và cơ sở dịch vụ du lịch. Tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đang được đẩy nhanh tiến độ, giúp kết nối trực tiếp Tây Ninh với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Nhiều tuyến đường trọng điểm như đường 781, 784, quốc lộ 22, đường ven hồ Dầu Tiếng… được nâng cấp đồng bộ, tạo thuận lợi cho du khách di chuyển và cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Trong lĩnh vực dịch vụ, tỉnh ghi dấu ấn khi hợp tác cùng các doanh nghiệp lớn triển khai hệ thống cáp treo, khu giải trí và quần thể du lịch tại núi Bà Đen. Công trình này không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Tây Ninh mà còn chứng minh tiềm năng hợp tác giữa tỉnh và doanh nghiệp, mở ra tiền lệ tốt để thu hút thêm nhiều dự án quy mô.

Các khu du lịch hồ Dầu Tiếng, khu đô thị sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng đang được xúc tiến, tạo kỳ vọng hình thành mạng lưới du lịch đa dạng: từ tâm linh, sinh thái, thể thao đến nghỉ dưỡng, vui chơi hiện đại.

Nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, Tây Ninh liên tục cải thiện thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý, đẩy mạnh mô hình “chính quyền phục vụ”. Tỉnh triển khai cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Nhiều quy định ưu đãi về đất đai, thuế và hỗ trợ đầu tư được áp dụng cho các dự án du lịch có quy mô lớn hoặc tạo tác động tích cực đến cộng đồng địa phương.

Tây Ninh cũng chủ động tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, làm việc trực tiếp với các tập đoàn trong và ngoài nước để giới thiệu tiềm năng. Lãnh đạo tỉnh sẵn sàng gặp gỡ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn kịp thời, thể hiện tinh thần đồng hành và khuyến khích sáng tạo trong phát triển du lịch.

Chính cách tiếp cận cởi mở, linh hoạt đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư. Minh chứng là trong vài năm qua, hàng loạt tập đoàn lớn đã và đang triển khai nhiều dự án tại Tây Ninh, tạo động lực quan trọng cho ngành du lịch bứt phá.

Tây Ninh đang hướng đến trở thành điểm đến nối dài trong hành trình khám phá Nam Bộ.

Không chỉ thu hút đầu tư vào hạ tầng, Tây Ninh còn chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù để trở thành điểm đến “không trùng lặp:

Du lịch núi – tâm linh: Núi Bà Đen tiếp tục được đầu tư thành trung tâm du lịch trọng điểm với các hoạt động vui chơi, cáp treo, hành hương và trải nghiệm tâm linh.

Du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng: Hồ Dầu Tiếng, Ma Thiên Lãnh và các vùng rừng phòng hộ được quy hoạch thành khu sinh thái, resort, khu cắm trại cao cấp.

Du lịch văn hóa – lễ hội: Tòa Thánh Cao Đài, lễ hội núi Bà, các hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức chuyên nghiệp hơn, thu hút khách quốc tế.

Du lịch biên giới: Lợi thế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát tạo điều kiện hình thành tuyến du lịch xuyên biên giới Việt Nam – Campuchia, mở rộng thị trường quốc tế.

Sự đa dạng này không chỉ tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Tây Ninh mà còn giúp tỉnh phát triển theo hướng bền vững: hài hòa giữa khai thác kinh tế và bảo tồn thiên nhiên – văn hóa.

Tây Ninh nhận thức rõ rằng phát triển du lịch không thể tách rời liên kết vùng. Tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác với TP.HCM và các tỉnh lân cận để xây dựng tour tuyến du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, và trải nghiệm biên giới.

Đặc biệt, Tây Ninh hướng đến trở thành điểm đến nối dài trong hành trình khám phá Nam Bộ, nhờ vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng cảnh quan nổi bật. Sự liên kết này không chỉ đem đến lượng khách ổn định mà còn tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho doanh nghiệp.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng định hướng phát triển rõ ràng, Tây Ninh đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm du lịch tầm khu vực, nơi kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp và văn hóa đặc sắc.

Trong tầm nhìn dài hạn, Tây Ninh không chỉ tập trung thu hút đầu tư mà còn chú trọng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch tỉnh phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương.