Tàu chở hàng đầu tiên trên thế giới lắp hệ thống năng lượng Mặt Trời

(VTC News) -

Công ty năng lượng Mặt Trời Amaritime tại Hà Lan triển khai hệ thống năng lượng Mặt Trời quy mô đầy đủ đầu tiên trên thế giới trên một tàu chở hàng biển, đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực vận tải biển bền vững.

Hệ thống này do công ty chuyên về năng lượng sạch Wattlab có trụ sở tại Rotterdam phát triển và được lắp đặt trên tàu chở hàng diesel-điện MV Vertom Tula có trọng tải 7.280 tấn. Con tàu thuộc sở hữu của nhà điều hành dịch vụ hàng hải Vertom Group.

Tàu chở hàng MV Vertom Tula. (Nguồn: Wattlab)

Giải pháp này được thiết kế nhằm giảm lượng khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu trên tàu, đồng thời cung cấp nguồn điện tái tạo đáng tin cậy. Hệ thống gồm 44 tấm pin Mặt Trời (Solar Flatrack) với tổng công suất lắp đặt khoảng 79 kilowatt.

Theo Wattlab, mức công suất này đủ để đáp ứng khoảng 20% tải trọng “khách sạn” của tàu – tương đương năng lượng tiêu thụ cho các hệ thống như chiếu sáng, điều hòa không khí và thiết bị dẫn đường.

“Chúng tôi cảm ơn Vertom vì sự tin tưởng và hợp tác suôn sẻ trong suốt 3 năm qua”, ông Bo Salet – Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Wattlab – chia sẻ.

Năng lượng Mặt Trời phủ sóng biển cả

Việc lắp đặt hệ thống năng lượng Mặt Trời diễn ra vào tháng 9 tại cảng Harlingen và được hoàn tất chỉ trong 1 ngày nhờ thiết kế dạng mô-đun. MV Vertom Tula trở thành tàu biển đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống năng lượng Mặt Trời quy mô lớn.

“Đối với chủ tàu, thời gian là tiền bạc, vì vậy tốc độ và sự tiện lợi khi sử dụng là rất quan trọng”, ông Salet nói.

"Không gian trên tàu cũng rất quý giá. Do đó, nếu cần tháo dỡ các tấm pin để nhường chỗ cho loại hàng hóa đặc biệt, thủy thủ đoàn có thể dễ dàng xếp chồng và lưu trữ toàn bộ hệ thống trên diện tích của một container khoảng 6m”.

Dự án thí điểm SolarDeck được đồng tài trợ bởi Quỹ Chuyển đổi công bằng của Liên minh châu Âu. (Nguồn: Wattlab)

Các tấm pin được sản xuất và lắp ráp tại cơ sở mới của Wattlab, có thể được lắp đặt hoặc tháo dỡ nhanh chóng bằng các phụ kiện container tiêu chuẩn. Để kiểm tra độ bền và hiệu quả, 2 công ty đã thực hiện 2 dự án thí điểm trong điều kiện ven biển khắc nghiệt trong suốt 3 năm.

“Trong quá trình thử nghiệm, kết quả cho thấy hệ thống Solar Flatrack hoạt động tốt trong môi trường vận tải ven biển khắc nghiệt”, ông Thomas van Meerkerk – Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Vertom – cho biết.

Năng lượng Mặt Trời hỗ trợ tàu thuyền

Các thử nghiệm đã được Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan (TNO) xác nhận. Kết quả cho thấy Solar Flatrack hoạt động ổn định, duy trì khả năng phát điện và độ bền kết cấu ngay cả trong môi trường biển khắc nghiệt.

“Tất nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành của từng tàu, nhưng rõ ràng hệ thống này có thể mang lại lợi nhuận đầu tư tích cực và góp phần giảm phát thải CO₂ trong vận tải biển”, ông Salet nhận định.

44 tấm Solar Flatrack được lắp đặt để cung cấp điện cho các hệ thống trên tàu. (Nguồn: Wattlab)

Ông cho biết thêm một ưu điểm khác của hệ thống là các tấm pin có thể giữ nguyên vị trí trên nắp hầm hàng ngay cả trong quá trình bốc dỡ. “Ban đầu, thủy thủ đoàn còn hoài nghi vì lo ngại sẽ phải làm thêm nhiều việc. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng trên thực tế, Solar Flatrack rất dễ sử dụng và chỉ cần bảo trì tối thiểu”.

Ông cũng nhấn mạnh, các tấm pin không tạo lớp muối nhờ khả năng thoát nước hiệu quả.

Dự án được đồng tài trợ bởi Quỹ Chuyển đổi Công bằng (JTF) của Liên minh Châu Âu. Cả hai công ty tin rằng công nghệ này có thể giúp vận tải ven biển và vận tải đường biển ngắn trở nên thân thiện hơn với môi trường.