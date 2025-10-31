Tập đoàn AEON hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão tổng giá trị hơn 4,6 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 29/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam trao khoản đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng từ Quỹ AEON 1%, các Công ty Thành viên thuộc Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão Matmo và Bualoi, trong đó bao gồm phần hàng hóa trị giá 2 tỷ đồng, góp phần giúp người dân tái thiết và ổn định cuộc sống.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tiếp nhận khoản đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng từ Quỹ AEON 1%, các Công ty thành viên trong Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên.

Hàng ngàn sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày như chăn, mền và khăn … với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng sẽ được AEON Việt Nam gửi đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM để trao tặng đến người dân vùng bị thiệt hại.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Ông Tezuka Daisuke, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng rằng, với những đóng góp và hỗ trợ thiết thực này, AEON có thể chung tay sẻ chia phần nào những khó khăn, mất mát của người dân, cùng đồng hành hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai và nhanh chóng ổn định lại cuộc sống”.

Thông qua các hoạt động này, AEON tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện sứ mệnh là một thành viên tích cực của cộng đồng, sẵn sàng sát cánh cùng người dân ngay cả trong những tình huống khẩn cấp.