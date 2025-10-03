Tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 có thể cao nhất 15 năm

(VTC News) -

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), tính đến cuối tháng 9, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,37% so với đầu năm, đến cuối năm có thể đạt 19 - 20%.

Năm 2025, ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 16%, cao hơn mức 15,08% của năm 2024.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá, nếu đúng như dự báo trên thì mức tăng trưởng tín dụng này sẽ cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây, hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước sẽ luôn giám sát, cảnh báo với các tổ chức tín dụng để làm sao tăng trưởng cao nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Về cơ cấu tín dụng 9 tháng đầu năm, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, thông tin: Tỷ trọng tín dụng đối với 3 ngành kinh tế lần lượt là nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%, công nghiệp - xây dựng chiếm 23,97%; thương mại - dịch vụ chiếm 69,8%.

Theo bà Giang, tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Đối với các gói cho vay, bà Giang cho biết đã triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Trong đó, quy mô gói nông, lâm, thủy sản đã được nâng lên mức 185.000 tỷ đồng, đây là lần nâng thứ 4. Gói cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 đã giải ngân đạt khoảng 4.700 tỷ đồng, tăng 66% so với cuối năm ngoái.

Bà Giang cho biết, tính đến cuối tháng 8, tín dụng bất động sản đã đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 19%. Tốc độ này phù hợp với diễn biến gần đây khi các cơ quan chức năng có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm.

Về thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, đồng thời phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ khác. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.