Tân Thủ tướng Thái Lan chuẩn bị công bố chương trình nghị sự 120 ngày

Tham dự cuộc họp với Thủ tướng Anutin Charnvirakul có một số nhân sự chủ chốt, dự kiến sẽ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Nội các chính phủ, gồm: ông Sihasak Phuangketkeow, dự kiến là Bộ trưởng Ngoại giao; ông Nattaphon Narkphanit, dự kiến là Bộ trưởng Quốc phòng; bà Suphajee Suthumpun, dự kiến là Bộ trưởng thương mại…

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Cục Quan hệ Công chúng Thái lan)

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết cuộc họp tập trung thảo luận về các ưu tiên chính sách quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia.

Đáng chú ý, ông Anutin khẳng định sẽ tái khởi động phiên bản mới của chương trình Khon La Khrueng (Hãy cùng chia đôi). Trong đó, chính phủ có thể trợ giá tới 50% cho các khoản chi tiêu của người dân nhằm thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình và hỗ trợ nền kinh tế cơ sở. Bên cạnh đó, các chiến lược, chính sách về kích cầu du lịch và phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai cũng được thảo luận và là ưu tiên của chính phủ thời gian tới.

Ông Anutin Charnvirakul khẳng định chương trình nghị sự 120 ngày đang được chuẩn bị và sẵn sàng triển khai ngay khi Nội các chính phủ đi vào hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đưa chính sách vào cuộc sống ngay lập tức và hiệu quả.

Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm, danh sách các thành viên Nội các chính phủ đang trong quá trình thẩm tra lý lịch kỹ càng để đảm bảo không có vướng mắc pháp lý trước khi đệ trình Nhà Vua Thái Lan xem xét phê chuẩn trong tuần tới.

Theo thỏa thuận với đảng Nhân dân, Thủ tướng Anutin cam kết điều hành chính phủ trong 120 ngày (4 tháng) và sẽ tiến tới giải tán Quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử. Ông Anutin nhấn mạnh sẽ tận dụng tối đa thời gian để giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước.