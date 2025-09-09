Đóng

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị tuyên 1 năm tù

(VTC News) -

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vừa bị Tòa Tối cao tuyên buộc thi hành 1 năm tù giam, bác bỏ toàn bộ thời gian điều trị tại bệnh viện trước đó.

LINH NGÂN
