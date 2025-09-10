Sư tử cắn chết người trông vườn thú Thái Lan, du khách kinh hãi

(VTC News) -

Người trông coi vườn thú bị một con sư tử tấn công từ phía sau khi ông bước ra khỏi xe trong khu vực lái xe vào thăm của vườn thú (drive-in zone). Các du khách trong xe bàng hoàng chứng kiến khi nhiều con sư tử khác lao tới tham gia cuộc tấn công.

Những con sư tử cắn xé người đàn ông trong khoảng 15 phút trước khi một nhân viên khác có thể tiếp cận, kéo ông ra ngoài. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Bức ảnh lan truyền trên mạng sau vụ việc.

Sau vụ việc kinh hoàng, khu vực lái xe vào thăm của vườn thú đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới từ Cục Động vật Hoang dã Thái Lan. Ông Attapol Charoenchansa, Tổng cục trưởng Cục Động vật Hoang dã, cho biết khu vực này sẽ chỉ được mở cửa trở lại khi sự an toàn của du khách được đảm bảo.

Ông Attapol cho biết thêm, vụ tấn công xảy ra trong lúc sư tử đang được cho ăn. “Có thể một trong số chúng đang trong tâm trạng xấu và bắt đầu cuộc tấn công”, ông nói.

Các quan chức sẽ kiểm tra giấy phép sở hữu sư tử cũng như hồ sơ quản lý của sở thú. Theo hồ sơ chính thức, Safari World được cấp phép nuôi 45 con sư tử, trong đó 13 con đã chết.

Trong khi đó, cảnh sát từ đồn Khannayao nói vụ việc xảy ra tại Safari World, quận Khlong Sam Wa, Bangkok, vào khoảng trưa. Nạn nhân là ông Jian Rangkharasamee, 58 tuổi, giám sát viên tại sở thú. Người cứu ông Jian được xác định là ông Phanom Sitsaeng, người đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Intrarat.

Du khách đến công viên luôn được cảnh báo phải ở yên trong xe khi đi vào khu vực.