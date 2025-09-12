Tân bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội xuất hiện trong màu áo lính gây ấn tượng mạnh

(VTC News) -

Màn hô tên chọn chuyên ngành của các thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong đó, khoảnh khắc một tân bác sĩ nội trú trong màu áo lính, dõng dạc hô vang lựa chọn của mình để lại dấu ấn đáng nhớ.

Người được nhắc đến là tân bác sĩ Nguyễn Viết Hoan, số thứ tự 130, với quyết định theo đuổi Nội tim mạch - một trong những chuyên ngành khó, vốn ít được bác sĩ nội trú lựa chọn.

Tân bác sĩ Nguyễn Viết Hoan.

Chia sẻ trên trang cá nhân, tân bác sĩ Nguyễn Viết Hoan cho biết anh luôn ấn tượng sâu sắc với hình ảnh người quân nhân cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, anh đã đăng ký tham gia khóa đào tạo Sĩ quan dự bị trong 4 tháng, từ đầu tháng 9 đến tháng 12.

Theo Viết Hoan, trải nghiệm trong môi trường quân đội giúp sẽ giúp anh rèn luyện bản lĩnh của một người vừa là thầy thuốc, vừa là chiến sĩ.

"Đây không phải quá trình 'đi cho biết', không phải là bước ngoặt thay đổi sự nghiệp, mà là một phần trong hành trình hoàn thiện bản thân, trở thành một bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng tinh thần, bản lĩnh trách nhiệm với nhân dân, đất nước", tân bác sĩ nội trú viết.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên ngành Y khoa mới ra trường. Chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú với từng chuyên ngành rất ít, nên kỳ thi này tỷ lệ chọi cao và diễn ra căng thẳng.

Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất. Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.