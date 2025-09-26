Tạm giữ nam thanh niên đánh dã man bạn gái trước quán bi-a do ghen tuông

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang (SN 2001, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hào Quang tại cơ quan công an.

Sáng 17/9, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương để đón bạn gái là chị N. (SN 2001; nhân viên quán). Do ghen tuông, Quang chửi bới rồi dùng tay chân hành hung chị N.

Sau khi mọi người can ngăn, Quang chạy vào trong quầy pha chế nước uống của quán lấy 1 con dao đe dọa bạn gái. Lúc này, nhân viên của quán và khách sợ bị đe dọa đến tính mạng nên không ai dám tiếp tục vào can ngăn. Một lúc sau, Quang cầm dao và yêu cầu chị N. đi về cùng.

Nam thanh niên dùng chân đạp liên tiếp vào người cô gái. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam thanh niên đánh dã man cô gái tại trước cửa quán bi-a. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, đối tượng liên tiếp đánh ngã, dùng tay chân tấn công vào người và vùng đầu nạn nhân. Khi cô gái đứng dậy, hắn tiếp tục đạp thẳng vào bụng. Hành vi côn đồ này khiến dư luận bức xúc.