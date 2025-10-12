Đóng

Tài xế ngao ngán trước ô tô bị bùn đất 'nuốt chửng'

(VTC News) -

Nhiều tài xế ngao ngán khi ô tô bị ngập trong nước lẫn bùn đất ở Thái Nguyên những ngày qua, mức độ thiệt hại rất khó lường và chi phí khắc phục không hề rẻ.

Nguyễn Ngọc
