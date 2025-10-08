Tài tử đình đám Hong Kong gọi bánh mì Việt Nam là món 'nên thử 1 lần trong đời'

(VTC News) -

Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Tạ Đình Phong đến một tiệm bánh mì Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) để ăn thử và đánh giá. Trong đoạn video, tài tử nổi tiếng nói khi nhắc đến ẩm thực Việt, nhiều người thường nghĩ tới phở nhưng ít ai biết, bánh mì Việt cũng rất ngon. Tạ Đình Phong ví von món này như “sandwich Việt Nam”.

Tạ Đình Phong thích thú trải nghiệm bánh mì Việt Nam.

Tạ Đình Phong khen độ nhẹ và xốp của bánh mì, cùng với phần nhân đầy đặn gồm thịt ba chỉ, rau củ muối chua và nhiều loại thịt chiên. Anh nhận xét bánh kết cấu giòn tan, chua ngọt và hương vị hấp dẫn.

Anh nói: “Tất cả rau củ muối chua, đặc biệt là củ cải, cà rốt, dưa chuột... được ướp chua chua ngọt ngọt, rất vừa miệng và đặc biệt kích thích vị giác”.

Tạ Đình Phong khuyên mọi người nên "thử một lần trong đời món bánh mì rất kích thích vị giác". Cuối video, nam diễn viên còn đưa ra lời khuyên cho những người thưởng thức món bánh mì Việt Nam chính là tránh ăn món ngon tuyệt hảo này trên xe hơi vì sẽ phải dọn dẹp.

Đoạn video của anh nhanh chóng nổi tiếng khắp cõi mạng và được nhiều người quan tâm. Nhiều khán giả xem video của Tạ Đình Phong nói họ đã thử món bánh và nó rất ngon.

Đây không phải lần đầu Tạ Đình Phong dành tình cảm cho món ăn Việt Nam. Trước đây, nam diễn viên cũng gây chú ý khi chia sẻ kinh nghiệm thưởng thức món phở bò Việt Nam tại nhà hàng ở một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tạ Đình Phong là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu tại Hong Kong.

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, là con trai của cặp diễn viên nổi tiếng Tạ Hiền - Địch Ba Lạp. Anh gia nhập showbiz khi 16 tuổi, là thần tượng được lăng xê thành công cả trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Với tài năng cùng ngoại hình phong trần, Tạ Đình Phong có sự nghiệp phát triển trong làng giải trí. Anh thuộc lứa nghệ sĩ thế hệ 8X xuất sắc của làng giải trí xứ hương cảng. Anh cũng nổi tiếng với nhiều bộ phim như Bản sắc nam nhi, Viên đạn biến mất, Vô cực, Tân Thiếu Lâm Tự, Tân câu chuyện cảnh sát, Phong Vân 2...

Hiện Tạ Đình Phong hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Anh không chỉ là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh mà còn là doanh nhân tài năng, giàu có. Khoảng 10 năm nay, anh xây dựng hình tượng đầu bếp, thực hiện nhiều chương trình thực tế về ẩm thực.