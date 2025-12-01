Tác giả ca khúc 'Sông quê' qua đời

Xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, con trai nhạc sĩ Đynh Trầm Ca cho biết, ông trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân lúc 9h58 ngày 1/12 tại riêng ở Vĩnh Điện, thành phố Đà Nẵng, hưởng thọ 83 tuổi.

Tang lễ của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca sẽ được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở khối phố 5, phường Điện Nam. Lễ nhập quan được cử hành lúc 21h ngày 1/12. Lễ viếng bắt đầu từ 22h30 cùng ngày. Sau đó vào ngày 4/12 ông sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang gia tộc phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca qua đời.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện, Quảng Nam, nay là phường Vĩnh Điện thuộc thành phố Đà Nẵng.

Ông là nhạc sĩ, nhà thơ và nhà giáo nổi tiếng. Trước năm 1975, ông xuất hiện trên văn đàn miền Nam với tập thơ Mắt đêm (1969). Song song đó, ông đi dạy ngữ văn cho đến năm 1975.

Nhắc đến Đinh Trầm Ca là nhắc đến một trong những nhạc sĩ có giọng điệu rất riêng: mộc mạc, xao xuyến, giàu chất tự sự. Âm nhạc của ông mang hơi thở của sông nước miền Trung, của những nỗi đau đáu về phận người, của tình quê đằm sâu như tiếng vọng từ ký ức.

Dù cuộc sống trải qua nhiều biến động, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca vẫn miệt mài sáng tác với hơn 100 ca khúc. Hai tác phẩm được công chúng biết đến nhiều nhất là Ru con tình cũ và Sông quê.

Ca khúc "Sông quê" của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca.

Trong đó, ca khúc Sông quê tạo nên dấu ấn đậm nét nhất trong kho tàng nhạc phẩm của ông. Giai điệu mộc mạc hòa cùng âm hưởng dân ca và giọng kể đầy hoài niệm khiến bài hát trở thành một miền ký ức chung.

Sau khi ra mắt, bài hát được công chúng hưởng ứng nồng nhiệt, đông đảo ca sĩ nhiều thế hệ thu âm. Đến nay, Sông quê vẫn là bản hit được nhiều giọng ca bolero nổi tiếng hát lại.

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca cộng tác biên tập cho hãng băng đĩa Sài Gòn Audio. Ông là một trong những người tiên phong thực hiện những video ca nhạc để bán ra thị trường.

Những năm cuối đời, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca trở về sống tại quê nhà Quảng Nam. Ông mở một quán nhỏ mang tên Thạch Trúc Viên - nơi bạn bè văn nghệ tìm đến trò chuyện.