Sun World Ba Na Hills nâng tầm du lịch MICE thành trải nghiệm 'độc bản'

Nhờ ưu thế về vị trí độc bản, khí hậu lý tưởng ở độ cao 1.487m và hệ thống hạ tầng đẳng cấp, Sun World Ba Na Hills đã biến du lịch MICE thành hành trình trải nghiệm “độc bản trên mây”, vượt xa mô hình hội họp truyền thống, nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên bản đồ du lịch MICE quốc tế.

Đà Nẵng hút khách MICE nhờ ưu thế vượt trội

Ngay từ đầu năm 2025, Đà Nẵng đã liên tiếp đón các đoàn khách MICE lớn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tháng 2/2025, Đà Nẵng chào đón 226 khách MICE thuộc Công ty TNHH Thế giới Bota-P đến từ Thái Lan với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị tại Đà Nẵng.

Cùng thời gian này, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Doanh nghiệp Tamil với hơn 300 khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và sự kiện The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025 với khoảng 70 chuyên gia lĩnh vực MICE, du lịch tự do và du lịch nghỉ dưỡng từ các thị trường châu Á và quốc tế. Được biết, trong năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 80.700 lượt khách MICE, tăng 11% so với năm trước.

Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn đối với du lịch MICE

Với bờ biển trải dài, hạ tầng sự kiện ngày một hoàn thiện và mạng lưới khách sạn, resort, dịch vụ chất lượng cao, Đà Nẵng đang chuyển mình từ điểm đến du lịch nghỉ dưỡng thành một trung tâm MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.

Xét riêng về tiềm năng du lịch MICE, Đà Nẵng sở hữu một tổ hợp các lợi thế độc đáo, tạo nên một “hệ sinh thái MICE” toàn diện và hấp dẫn, hiếm có địa phương nào sánh kịp. Các trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế nằm sát biển, sân bãi lớn cho hoạt động ngoài trời cùng hệ thống khách sạn 4–5 sao đẳng cấp. Tất cả đã tạo thành một “hệ sinh thái” MICE đầy đủ, tiện lợi cho các nhà tổ chức muốn triển khai mô hình kết hợp hội họp, triển lãm, trải nghiệm.

Thế mạnh dồi dào về tài nguyên du lịch với đa dạng loại hình núi, biển, sông cùng vị trí trung tâm, dễ dàng di chuyển đến các di sản văn hóa thế giới như: Di sản Văn hóa Thế giới như: Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Cố đô Huế giúp Đà Nẵng có thể xây dựng hành trình trải nghiệm kết hợp công việc và du lịch thú vị cho du khách.

Sun World Ba Na Hills biến du lịch MICE trở thành trải nghiệm “độc bản”

Trong chuỗi cung ứng MICE đẳng cấp của Đà Nẵng, Sun World Ba Na Hills ngày càng được ưa chuộng như một điểm nhấn độc bản, một “sân chơi” MICE vượt trội, nơi các thương hiệu lớn tạo nên những sự kiện mang dấu ấn riêng.

Bà Nà biến những trải nghiệm du lịch MICE trở thành “độc bản”

Ưu thế lớn nhất của Sun World Ba Na Hills chính là sự khác biệt về vị trí và không gian. Tọa lạc ở độ cao 1.487m với khí hậu lý tưởng, Ba Na Hills mang đến khung cảnh mây trời độc bản, hiếm có nơi nào sánh được. Đây là yếu tố cực kỳ giá trị giúp tạo nên các bối cảnh sự kiện MICE “có một không hai”.

Đặc biệt, với lợi thế cùng hệ sinh thái của Tập đoàn Sun Group, Sun World Ba Na Hills dễ dàng kết hợp với các khách sạn, resort đẳng cấp trong hệ thống như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Mercure Danang French Village Bana Hills hay Premier Village Danang Resort để tạo nên một hành trình trải nghiệm “all in one”, từ nghỉ dưỡng đến vui chơi giải trí, mua sắm, teambuilding…giúp tối ưu ngân sách và lịch trình.

Nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế đã chọn Bà Nà để tổ chức các sự kiện MICE

Bà Nà sở hữu hạ tầng vượt trội, cho phép tùy biến không gian sáng tạo theo mọi yêu cầu khắt khe của các sự kiện MICE quốc tế. Các quảng trường như Quảng trường Noel Plaza, Quảng trường Nhật Thực hay không gian huyền bí bên trong Lâu đài Mặt Trăng là các lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện MICE mang dấu ấn riêng của thương hiệu như: gala dinner, lễ vinh danh, showcase hay ra mắt thương hiệu.

Đặc biệt, Cầu Vàng – một kỳ quan thế giới mới, có thể trở thành bối cảnh độc quyền cho các sự kiện mang tính chất nghệ thuật sáng tạo giống như show diễn thời trang “Dạo bước trên mây” năm 2018 hay Lễ hội âm nhạc trực tuyến “United We Stream Asia” đình đám vào năm 2020. Không ít thương hiệu quốc tế lớn sẵn sàng đầu tư mạnh tay để tổ chức sự kiện đặc biệt, mang dấu ấn riêng của thương hiệu trên cây cầu huyền thoại vào lúc hoàng hôn.

Quảng trường Nhật Thực là điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động teambuiding quy mô

Chính những ưu thế vượt trội về không gian, hạ tầng, và dịch vụ đã đưa Sun World Ba Na Hills trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Tiêu biểu có thể kể đến Manulife tổ chức sự kiện vinh danh các thành viên xuất sắc toàn quốc (MDRT, COT 2025) do ekip đạo diễn LongKan thực hiện với buổi dạ tiệc âm nhạc huyền bí và hoành tráng tại sân khấu Quảng trường Nhật Thực hay Zacapa - Thương hiệu rượu rum cao cấp của Guatemala đã chọn Lâu đài Mặt Trăng để tổ chức sự kiện thưởng rượu "trên mây" độc đáo, kết hợp ẩm thực, âm nhạc và cigar giữa khung cảnh mây trời.

Những sự kiện này không chỉ là minh chứng cho đẳng cấp của Bà Nà mà còn khẳng định năng lực tạo ra những sự kiện MICE mang dấu ấn riêng biệt, vượt xa mô hình hội họp truyền thống… Bày tỏ sự hài lòng về Bà Nà khi tham gia tổ chức sự kiện toàn cầu cho một thương hiệu quốc tế lớn tại đây, ông Kunal Avanti – Đạo diễn nghệ thuật của Magnanimous - Đơn vị tổ chức sự kiện đến từ Ấn Độ – đã chia sẻ: “Chúng tôi đã từng tổ chức rất nhiều sự kiện trên thế giới tại Dubai, Malaysia, Sangri-la (Trung Quốc), Jaipur (Ấn Độ)… nay chúng tôi tìm kiếm một địa điểm có thể tạo nên dấu ấn cho sự kiện quan trọng của một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

Chúng tôi không chọn từng điểm đến riêng lẻ. Chúng tôi chọn một hệ sinh thái có thể vận hành như một bộ máy tinh vi, đáp ứng mọi nhu cầu từ lưu trú, di chuyển, đến trải nghiệm độc đáo và tổ chức sự kiện chuẩn quốc tế.”

Không gian bên trong và bên ngoài của Lâu đài Mặt Trăng cũng được nhiều thương hiệu lựa chọn để tổ chức các hoạt động, sự kiện MICE

Sự vượt trội của tiềm năng du lịch MICE của Sun World Ba Na Hills, với khả năng biến mọi sự kiện thành một trải nghiệm độc bản trên mây, góp phần đưa Bà Nà nói riêng và Đà Nẵng nói chung trở thành điểm đến MICE trong mơ, nơi cảm xúc thăng hoa và thương hiệu được nâng tầm.

Tương lai, sự hiện diện của Sun PhuQuoc Airways –thương hiệu hàng không mới ra mắt của Sun Group với việc mở rộng mạng lưới bay, kết nối các thị trường quốc tế và các thành phố lớn trong nước tới Đà Nẵng hứa hẹn sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái du lịch MICE đẳng cấp gắn với Sun World Ba Na Hills, tiếp thêm sức mạnh cho Đà Nẵng vươn xa hơn trên bản đồ du lịch MICE quốc tế.