(VTC News) -

Ngày 25/9/2025, Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (Air Operator Certificate - AOC). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, công nhận Sun PhuQuoc Airways đã đáp ứng các yêu cầu về mọi mặt để chính thức khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ.

AOC là chứng chỉ nhà khai thác tàu bay do nhà chức trách hàng không cấp, cho phép hãng được khai thác thương mại trong phạm vi được phê chuẩn.

Để đạt được chứng nhận này, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thành việc xây dựng và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hệ thống tài liệu, quy trình vận hành của hãng. Ngay sau đó, hãng đã triển khai thực hành và hoàn thành 7/7 kịch bản trong buổi diễn tập tại phòng điều hành; thực hiện tốt các quy trình thoát hiểm khẩn cấp tại tàu bay; vận hành an toàn và thành công các chuyến bay kiểm chứng bao gồm chuyến bay chuyển hướng và bay đêm.

Sun PhuQuoc Airways đủ điều kiện bay thương mại.

Việc hoàn tất toàn bộ quy trình nghiêm ngặt này cho thấy Sun PhuQuoc Airways đã đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn và năng lực khai thác.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã phê chuẩn và cấp Giấy chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (Approved Training Organization – ATO) cho Sun PhuQuoc Airways.

ATO là cơ sở huấn luyện được Cục Hàng không phê chuẩn, cho phép Sun PhuQuoc Airways chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, phục vụ kế hoạch khai thác và kinh doanh của hãng.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết việc đồng thời được phê chuẩn hai chứng nhận AOC và ATO là dấu mốc, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện của hãng hàng không này.

Theo kế hoạch, Sun PhuQuoc Airways bắt đầu mở bán vé trên website từ giữa tháng 10 và chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh ngày 1/11. Ở giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways dự kiến vận hành 8 chuyến Hà Nội - TP HCM mỗi ngày. Các chặng nội địa như Hà Nội - Phú Quốc tần suất 5 chuyến, TP HCM - Phú Quốc 8 chuyến, Hà Nội - Đà Nẵng 3 chuyến một ngày.

Từ năm sau, hãng sẽ mở thêm chặng quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... Hiện tại, Sun PhuQuoc Airways đã nhận 3 tàu bay A321 và có thể thêm 4 tàu từ nay đến cuối năm. Hãng dự kiến bổ sung 8 tàu để phục vụ việc mở rộng mạng bay quốc tế trong năm sau. Từ năm 2031, hãng bay của Sun Group có kế hoạch khai thác 10 tàu thân rộng Boeing để khai thác các đường bay xuyên lục địa.

Dự án hàng không Sun PhuQuoc Airways có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, quy mô đội bay 31 tàu đến năm 2030. Với Sun Group, đây là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái - từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của tập đoàn này.