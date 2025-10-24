Sự nghiệp lao dốc vì ồn ào của nam nhạc sĩ vừa bị bắt

(VTC News) -

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội Đưa hối lộ. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang.

Trước khi vướng ồn ào vi phạm pháp luật, Lương Bằng Quang từng được biết đến là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 2000. Anh sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật (cha là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh, mẹ là giáo viên dạy nhạc), được định hướng học piano và bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2000.

Tên tuổi nam ca sĩ bắt đầu gây chú ý từ ca khúc Chính em vào năm 2002. Từ đó, Lương Bằng Quang nhanh chóng gặt hái được thành công với các bản hit như Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé, Chờ đợi quá khứ, Đừng làm nỗi đau thêm dài…

Trong suốt sự nghiệp, Lương Bằng Quang sáng tác gần 100 ca khúc. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh được đánh giá là nghệ sĩ toàn năng, vừa có thể sáng tác vừa ca hát, tham gia sản xuất nhạc. Nam ca sĩ từng được xướng tên tại nhiều giải thưởng danh giá Ca khúc được yêu thích của Bài hát Việt, 3 lần nhận danh hiệu Nhạc sĩ được yêu thích tại giải Làn sóng xanh.

Với tài năng sáng tác, Lương Bằng Quang từng là nhạc sĩ "mát tay", được nhiều ca sĩ nổi tiếng tìm đến đặt hàng sản xuất như Lam Trường, Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Quang Vinh, Lệ Quyên...

Ở tuổi 22, Lương Bằng Quang từng là người trẻ nhất nhận giải "Nhạc sĩ được yêu thích" tại Làn Sóng Xanh 2004 nhờ ca khúc Đôi chân thiên thần (do Lam Trường thể hiện). Ca khúc Với anh em vẫn là cô bé do Lương Bằng Quang sáng tác giúp nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương giành giải Mai Vàng 2006.

Kể từ năm 2007, Lương Bằng Quang không còn đi hát hay sáng tác mà kiếm tiền nhờ sản xuất nhạc, hòa âm, phối khí, dạy nhạc. Thời gian sau này, anh cũng có thêm thu nhập nhờ lấn sân kinh doanh.

Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng hé lộ việc sản xuất âm nhạc giúp anh tích lũy được khá nhiều tiền, thậm chí thu nhập từ tiền sáng tác còn nhiều hơn cát-xê đi hát.

Có sự nghiệp để lại nhiều dấu ấn, song nam ca sĩ dần đánh mất bởi những ồn ào kể từ khi công khai hẹn hò DJ Ngân 98. Sự nổi tiếng của Lương Bằng Quang với danh xưng ca - nhạc sĩ dần biến mất, thay bằng "bạn trai Ngân 98".

Chuyện Lương Bằng Quang chia tay Ngân 98, rồi tái hợp, liên tục xuất hiện. Ngoài ra, bộ đôi này còn nhiều lần được nhắc đến với những lần ăn mặc lố lăng, phản cảm. Những hành động thân mật quá mức hay phát ngôn của cả hai cũng không ít lần khiến khán giả ngán ngẩm.

Suốt 10 năm qua, Lương Bằng Quang không có nổi một ca khúc mới và mất hút hoàn toàn khỏi đường đua âm nhạc. Nhìn riêng ở góc độ âm nhạc, nhiều khán giả tiếc cho Lương Bằng Quang khi sự nghiệp của anh sớm nở chóng tàn. Là người tạo ra xu hướng trước một giai đoạn dài, song chính anh lại tự đánh mất con đường nghệ thuật của mình bởi tai tiếng.