Ngân 98, Thuỳ Tiên và loạt chiến thần livestream bán hàng vướng vòng lao lý

Chỉ trong năm 2025, hàng loạt gương mặt đình đám trên mạng xã hội, “chiến thần livestream”, “biểu tượng truyền cảm hứng” lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, gian dối trong kinh doanh hoặc trốn thuế.

Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Ngân 98 là người điều hành thực tế Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, chuyên phân phối các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000.

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan chức năng phát hiện Ngân 98 đã lợi dụng chiêu “hàng tặng kèm” để tung ra thị trường sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có giấy phép lưu hành, quảng cáo sai công dụng và chứa các chất cấm như sibutramin và phenolphthalein.

Mặc dù bao bì ghi “hàng tặng, không bán”, nhưng thực tế sản phẩm này được bán kèm trong các “liệu trình hoàn chỉnh”. Kết quả giám định cho thấy nhiều mẫu hàng không đạt chỉ tiêu chất lượng, được xác định là hàng giả.

Hoa hậu Thuỳ Tiên

Ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Thuỳ Tiên bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Ban đầu, Thùy Tiên khẳng định chỉ là đại sứ thương hiệu, song cơ quan điều tra xác định cô là cổ đông góp vốn và hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của công ty sản xuất Kera.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hàm lượng chất xơ chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với công bố quảng cáo. Vụ việc khiến dư luận chấn động, bởi Thùy Tiên từng được xem là một trong những hoa hậu có hình ảnh tích cực nhất showbiz Việt.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Liên quan đến thương hiệu kẹo rau củ Kera, hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị cơ quan công an triệu tập và khởi tố với cáo buộc “Lừa dối khách hàng”.

Theo kết quả điều tra, sản phẩm SuperGreens Gummies (kẹo Kera) do Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Quang Linh, Hằng Du Mục và một số người khác cùng lên ý tưởng phát triển. Nhóm này thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Kera Việt Nam, trong đó Thùy Tiên góp 25% cổ phần.

Quang Linh, Hằng Du Mục cũng sẽ bị truy tố với cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.

Ba KOL gồm Thùy Tiên - Quang Linh - Hằng Du Mục trực tiếp phụ trách quay video, livestream và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong suốt quá trình nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm, nhóm chủ sở hữu này không chú trọng đến chất lượng, thành phần sản phẩm, mà chủ yếu quan tâm đến mẫu mã và hình ảnh quảng cáo để thu hút người tiêu dùng.

Nhờ các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi ra mắt (từ 12/12/2024 đến giữa tháng 2/2025), thương hiệu Kera đã bán ra 129.617 hộp kẹo cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, cơ quan điều tra xác định nhóm này thu lợi bất chính khoảng 12,4 tỷ đồng.

Hoàng Hường

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng hai em rể và ba nhân viên về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nữ doanh nhân này chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu, chuyển dòng tiền qua các hộ cá nhân để trốn thuế.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường bị xác định đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Gia đình Hải Sen

Ngày 17/6/2025, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam Trần Đại Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn, đồng sáng lập kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”) về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Hải bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Kênh “Gia đình Hải Sen” có hơn 2,6 triệu người theo dõi, nổi tiếng với các video đời thường hài hước, được xem là “gia đình TikToker quốc dân”. Sau khi nổi tiếng, vợ chồng Lê Văn Hải chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, chủ yếu mang thương hiệu cá nhân như xịt khử mùi Hải Sen, sữa rửa mặt YLE, tẩy da chết Hải Sen, và đặc biệt là “Siro ăn ngon Hải Bé”.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé bán hơn 800.000 sản phẩm, trong đó “Siro ăn ngon Hải Bé” tiêu thụ trên 100.000 hộp qua các kênh TikTok Shop, Facebook và Shopee.

Kết quả giám định cho thấy, các thành phần chính như Vitamin A, Calci, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, khiến sản phẩm bị xác định là hàng giả theo quy định tại Nghị định 98/2020 của Chính phủ.