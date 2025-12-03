STARMED: Hành trình đưa 'chuẩn Nhi khoa' thành bản sắc

Sự nhất quán này giúp thương hiệu xây dựng nền tảng ổn định trong gần một thập kỷ, đủ để thích ứng trước những biến động của thị trường.

Từ một triết lý giản đơn…

Từ những ngày đầu thành lập, STARMED xác định điều quan trọng nhất không phải là ra mắt sản phẩm thật nhanh, mà là tạo ra sản phẩm thật đúng. Trẻ sơ sinh cần vệ sinh miệng an toàn, cần hạ sốt đúng cách, cần tắm gội và chăm sóc da nhẹ dịu. Những nhu cầu tưởng chừng đơn giản này lại là điểm bắt đầu của các dòng sản phẩm có hàm lượng nghiên cứu cao của STARMED.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy STARMED đạt tiêu chuẩn ISO 13485, với quy trình kiểm soát chất lượng áp dụng cho trang thiết bị y tế dành cho trẻ nhỏ.

Cách tiếp cận xuyên suốt của Tập đoàn là áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao nhất, như ISO 13485 và yêu cầu của thiết bị y tế loại A, vào những sản phẩm tưởng như rất đời thường dành cho trẻ nhỏ.

Nhờ tư duy này, gạc răng miệng Dr.Papie trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu. Công nghệ gạc ống mềm, quy trình tiệt trùng kép và công thức sở hữu sáng chế từ lá hẹ giúp sản phẩm phù hợp với khoang miệng còn non nớt của trẻ. Theo dữ liệu nội bộ, sản phẩm hiện chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường và được nhiều phụ huynh ưa chuộng.

Khăn hạ sốt Dr.Papie cũng được phát triển theo hướng tương tự: Hạ nhiệt bằng cơ chế vật lý kết hợp chiết xuất thảo dược, an toàn cho trẻ sơ sinh và được cấp phép như trang thiết bị y tế. Nhờ đáp ứng đúng nhu cầu, sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn trong chăm sóc trẻ.

Điểm chung giữa các sản phẩm là thành phần tối giản, hiệu quả tối đa. STARMED không theo đuổi những giải pháp phức tạp; thay vào đó, tập trung vào những gì trẻ thực sự cần. Mỗi sản phẩm, kể cả trang thiết bị y tế hay hàng tiêu dùng đều được STARMED phát triển như một "thiết bị y tế thu nhỏ", chất lượng trở thành điểm chạm đầu tiên và cũng là lý do khiến phụ huynh tin tưởng.

Sản phẩm Dr.Papie được sử dụng trong nhiều chương trình chăm sóc trẻ tại bệnh viện và khoa sơ sinh – những môi trường yêu cầu quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

…đến hành trình lan tỏa “chuẩn Nhi khoa”

Nếu triết lý tạo nên nền tảng, thì chất lượng là yếu tố giúp triết lý ấy được lan tỏa. Hành trình lan tỏa “chuẩn Nhi khoa” của STARMED bắt đầu từ những “cửa ải” khó nhất. Các sản phẩm Dr.Papie được sử dụng trong nhiều chương trình chăm sóc trẻ tại bệnh viện, tại các khoa sơ sinh, trong hoạt động hỗ trợ trẻ sinh non và trong một số chương trình phối hợp với các tổ chức chăm sóc trẻ em. Đây đều là môi trường có quy trình chặt chẽ; việc sản phẩm được lựa chọn sử dụng phản ánh khả năng đáp ứng tiêu chuẩn y khoa, thay vì chỉ dựa trên lời giới thiệu một chiều.

Từ hệ thống y tế, sản phẩm tiếp tục mở rộng sang kênh nhà thuốc. Việc được cấp phép như thiết bị y tế dành cho trẻ nhỏ giúp dược sĩ thuận tiện hơn trong tư vấn. Nhiều phụ huynh khi tìm giải pháp cho con thường ưu tiên yếu tố an toàn và căn cứ khoa học, nhờ vậy tính minh bạch về tiêu chuẩn trở thành lợi thế của STARMED.

Tuy nhiên, lớp lan tỏa rộng nhất lại đến từ phụ huynh. Khi sử dụng gạc răng miệng, khăn hạ sốt hay nước tắm thảo dược và nhận thấy sự phù hợp với nhu cầu của trẻ, nhiều cha mẹ chia sẻ lại trong các cộng đồng nuôi con.

Điều đáng chú ý là các sản phẩm Dr.Papie kết hợp được sự quen thuộc của những bài chăm sóc dân gian với tiêu chuẩn khoa học hiện đại, nên dễ dàng được cả bà, mẹ và phụ huynh trẻ chấp nhận mà không tạo ra khác biệt trong cách chăm con giữa các thế hệ. Từ sự thuận hòa đó và hiệu quả thực tế, các sản phẩm dần được lan tỏa tự nhiên qua trải nghiệm của người dùng.

Danh mục sản phẩm của STARMED tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn 2025–2026.

Trên nền tảng niềm tin ấy, giai đoạn 2025-2026, STARMED tiếp tục mở rộng danh mục bằng các sản phẩm tiện lợi, tiết kiệm hơn như: Gạc Big Size 60 gói cho vệ sinh diện rộng; nước súc miệng dịu nhẹ cho trẻ; khăn hăm thế hệ mới hỗ trợ bảo vệ hàng rào da; và các sản phẩm tiện ích như bọt rửa bình hay tinh dầu tràm. Dù là sản phẩm mới hay cũ, tất cả đều mang trong mình “ADN chuẩn Nhi khoa”.

Với sự đầu tư của nhà máy Công nghệ cao STARMED, theo đuổi tiêu chuẩn GMP cho ngay cả sản phẩm trang thiết bị y tế, đại diện doanh nghiệp chia sẻ họ đã và đang sẵn sàng đi tiếp con đường đã chọn từ đầu.

“Để có được sự tin yêu như hôm nay là một hành trình không dễ dàng, và chúng tôi sẽ luôn kiên định với triết lý đã chọn.”

